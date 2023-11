Oklahoma verliert die Hoffnungen der CFP, Clemsons resoluter Anführer taucht wieder auf

Quarterbacks standen in Woche 10 im Mittelpunkt, als die Besten und Klügsten der Sportart mit den Träumen einer Conference-Meisterschaft auf dem Spiel standen. Der verleumdete Alabama-Quarterback Jalen Milroe war der Klügste im Bunde, während Caleb Williams vom USC zurückblieb. Washingtons Michael Penix Jr. brauchte ein wenig Hilfe, während Jayden Daniels von der LSU selbst keine bekam.

Jetzt rückt das Rennen um die College-Football-Playoffs in den Fokus. Nur noch 10 Power-Five-Teams haben eine oder weniger Niederlagen zu verzeichnen, nachdem Oklahoma Nr. 9 in einem verheerenden Rivalitätsspiel verloren hat. Fünf andere hatten Probleme und gerieten im vierten Viertel in enge Duelle, wobei sechs Teams in der ersten College-Football-Playoff-Rangliste insgesamt zurückfielen. Der zweite Satz der College-Football-Playoff-Rangliste an diesem Dienstag dürfte ganz anders aussehen.

Darüber hinaus nehmen die Konferenzmeisterschaftsrennen zu. Texas und Oklahoma State haben beide klare Chancen auf das Big 12 Championship Game. Alabama und Georgia sind Spitzenreiter in ihren jeweiligen Divisionen. Iowa entriss den Big Ten West die Kontrolle, während Washington die USC aus dem ernsthaften Wettbewerb um die Pac-12 verdrängte.

Werfen wir nun einen Blick auf die größten Gewinner und Verlierer der zehnten Woche des College-Footballs, einschließlich der Rivalitätsspiele, die sich bis zum Schluss abzeichnen, und des Rennens der Gruppe der Fünf, das möglicherweise zu Ende geht.

Gewinner: Oklahoma State

Mike Gundy ist die unbesiegbarste Kraft, die es im College-Football noch gibt. Diesmal fühlte es sich wirklich wie das Ende an, nachdem Gundy’s Cowboys eine überraschende 33:7-Niederlage gegen South Alabama hinnehmen mussten. Stattdessen verpflichtete sich Gundy für Quarterback Alan Bowman, übergab den Ball an Running Back Ollie Gordon und änderte sein Programm über Nacht still und leise.

Der Samstagnachmittag in Stillwater, Oklahoma, könnte der schönste Moment in Gundys Amtszeit gewesen sein. Nach einer 21:17-Niederlage im Bedlam-Finale gegen den verhassten Rivalen Oklahoma ging Oklahoma State mit einem 10:0-Lauf an die Spitze, die sie bei einem 27:24-Sieg nie aufgeben würde. Gordon schaffte 137 Yards und zwei Touchdowns am Boden, als die Cowboys OU mit einer Niederlage im Rivalitätsspiel an die SEC schickten. Nach dem Spiel ertönte Taylor Swifts „We Are Never Getting Back Together“ aus den Lautsprechern des Boone Pickens Stadium.

Aber Oklahoma State verdient sich nicht nur ewige Angebereirechte, sondern liegt jetzt auch gleichauf mit Texas um den ersten Platz in den Big 12. Die Cowboys sind drei Siege gegen Big 12-Neulinge davon entfernt, zum zweiten Mal in drei Jahren das Titelspiel zu erreichen. In Stillwater waren die Zeiten selten besser.

Oh, und übrigens: Beginnen Sie damit, Gordons Namen auf Ihren Stimmzetteln für die Heisman Trophy zu schreiben. Nach 137 Yards und zwei Touchdowns war der gebürtige Texaser der unbestritten beste Running Back im College-Football.

Verlierer: Oklahoma

So groß der Sieg für Oklahoma State auch war, so niederschmetternd ist die Niederlage für Oklahoma. Die Sooners erzielten in sieben Drives in der zweiten Halbzeit nur einen Touchdown, darunter zwei Ballverluste und zwei Ballverluste bei Downs. Oklahoma hatte zwei Drives weniger als sieben Punkte Rückstand und hatte die Chance, das Spiel zu gewinnen, scheiterte aber letztendlich unter dem Druck.

Oklahomas Hoffnungen auf die College-Football-Playoffs sind tot. Ihre Hoffnungen auf den Big-12-Titel liegen in der Lebenserhaltung. Die Sooners werden möglicherweise immer noch die Chance haben, möglicherweise einen Alamo Bowl zu erreichen, aber Oklahoma – die unangefochtene Klasse der Big 12 seit ihrer Gründung – wollte die Liga nicht auf diese Weise verlassen. Am beunruhigendsten ist jedoch, dass die letzten drei Aufführungen große Fragen zum Stand des Programms aufwerfen.

Die Offensive brach unter dem Druck bei Niederlagen gegen Kansas und Oklahoma State zusammen und sogar bei Siegen gegen UCF und Cincinnati. Die Verteidigung hat in den letzten drei Spielen 31,3 Punkte pro Spiel abgegeben, nachdem sie vor dem Texas-Spiel 10,8 Punkte pro Spiel abgegeben hatte. Als Brent Venables das Programm übernahm, hatte Oklahoma eine bis ins Jahr 1999 zurückreichende Serie, in der es außerhalb der Pandemiesaison nie Spiele in Folge in der regulären Saison verlor. Jetzt haben die Sooners unter Venables drei Mal in Folge reguläre Saisonspiele verloren.

Gewinner: Alabama QB Jalen Milroe

Den Löwenanteil der Kritik erntete Milroe während des wechselhaften Saisonstarts. Nach seiner Leistung beim 42:28-Sieg über die Nr. 14 LSU hat sich Milroe das Recht verdient, nachzugeben. Der Student im zweiten Jahr war im Showdown der SEC West unglaublich und beendete das Spiel mit 219 Yards Passing, 155 Yards Rushing und vier Rushing Touchdowns. Er erzielte in der ersten Halbzeit drei Touchdowns, übertrug seinen LSU-Kollegen Jayden Daniels und brachte Alabama an die Spitze des Rennens der SEC West.

Milroe ist ein unerfahrener Spieler, der schon früh große Wachstumsschmerzen zeigte. Offensivkoordinator Tommy Rees beginnt jedoch zu lernen, wie er Milroes erstaunliche Talente im Bereich der doppelten Bedrohung nutzen kann. Die 20 Läufe gegen die LSU waren die meisten der Saison und trugen nur dazu bei, ein vollständigeres Passspiel zu ermöglichen. Milroe hat sich von einer Belastung zu einem legitimen Aktivposten entwickelt, während Alabama versucht, sich für den SEC-Titel einzusetzen.

Verlierer: Luftwaffe

Die Falcons absolvierten die ersten acht Spiele ihres Spielplans, schlugen Wyoming und schossen an Army vorbei, um sich für das beste Group-of-Five-Team des Landes zu qualifizieren. Alles, was die Air Force tun musste, war, einen Kampf gegen die Army zu überleben, die mit einer Niederlagenserie von fünf Spielen in den Kampf ging. Stattdessen drehte es den Ball zweimal um und wurde bei einer überraschenden 23:3-Niederlage gegen die Black Knights auf 3,9 Yards pro Lauf gehalten.

Die Niederlage erschüttert das Rennen um die Commander-in-Chief’s Trophy. Es ist für die Air Force jetzt unmöglich, den Gesamtsieg zu erringen, obwohl sie das ganze Jahr über ein weit überlegenes Team gegenüber Army und Navy war. Die Falcons brauchen nun die Marine, um die Armee zu schlagen und sich einen Anteil an der Krone zu sichern. Aber ebenso kostspielig ist, dass die Air Force im Rennen um den Platz für die New Year’s Six der Group of Five einen gewaltigen Schritt hinter Tulane gemacht hat. Selbst wenn die Grüne Welle verliert, wird es für die Luftwaffe schwierig sein, gegen eine SMU mit zwei Niederlagen oder sogar ein Troy-Team aus dem Sonnengürtel mit zwei Niederlagen wieder ins Gespräch zu kommen. Was eine historisch erfolgreiche Saison hätte sein können, ist nun dem Zufall überlassen.

Gewinner: Clemson

Gehört Tyler aus Spartanburg zum Verlierer- oder Gewinnerlager, nachdem er gesehen hat, wie seine Tigers Notre Dame Nr. 15 dominierten? Clemson spielte bei einem überraschenden 31:23-Sieg wie ein besessenes Team, ging zu Beginn des zweiten Viertels mit 24:6 in Führung und baute diese zum Sieg aus. Clemson Runningback Phil Mafah war der dominante Spieler bei der Ablösung des verletzten Will Shipley und stürmte bei 36 Läufen 186 Yards und zwei Touchdowns.

Nach dem Spiel griff Clemson-Trainer Dabo Swinney in der Übertragung noch einmal ans Mikrofon und trat für seine Sendung ein: „Ich weiß, wir sind am Boden und alle bewerfen uns mit Dreck, aber wenn Clemson eine Aktie ist, sollten Sie besser alles kaufen.“ Du kannst es verdammt noch mal sofort kaufen. Die Tigers müssen noch mindestens ein weiteres Spiel gewinnen, um die Bowl-Berechtigung zu erreichen, aber der lebhafte Dabo ist zurück. Clemson brauchte ihn.

Verlierer: TCU

Vor einem Jahr standen die Horned Frogs an der Spitze der College-Football-Welt und spielten um die unwahrscheinlichste aller nationalen Meisterschaften. Jetzt hat sich TCU völlig zurückgebildet und steht nach einer 35:28-Niederlage gegen den Rivalen Texas Tech vor einer der schlechtesten Saisons der letzten Zeit. TCU verlor zur Halbzeit mit 20:7 und erholte sich nie wieder vollständig, da der Stand in dieser Saison auf 4:5 zurückfiel.

Nach der Niederlage besteht für TCU nun die Gefahr, zum zweiten Mal in drei Saisons und zum dritten Mal in vier Saisons außerhalb des Pandemiejahres ein Bowl-Spiel zu verpassen. Bei den Horned Frogs stehen weiterhin die Top-10-Gegner Texas und Oklahoma sowie ein Rivalitätsspiel gegen Baylor auf dem Programm. Um die Nachsaison zu erreichen, muss TCU gegen die Zielgeraden 2:1 gewinnen. Alle drei Spiele sind verlierbar.

Gewinner: Washington

An einem Tag, an dem Quarterback Michael Penix Jr. etwas unter seinem hohen Standard spielte, fand Nr. 5 Washington verschiedene Wege, um zu gewinnen. Konkret hatte die Offensivlinie der Huskies einen Tag lang gegen eine USC-Verteidigung voller Blue-Chips zu kämpfen. Running Back Dillon Johnson erreichte mit 256 Yards Rushing und vier Touchdowns bei nur 26 Läufen beim Sieg einen Karriere-Höchstwert. Beeindruckend war, dass Johnson 199 Yards vor dem Kontakt erreichte – ein Beweis dafür, wie aggressiv die Huskies USC zur Seite drängten. Penix bleibt der Favorit auf die Heisman Trophy, aber es war eine Teamleistung, Washington zu einem 9:0-Start zu verhelfen. Da die Spiele gegen Nr. 16 Oregon State und Nr. 18 Utah ausstehen, sind die Huskies auf dem besten Weg, die College Football Playoffs zu stürzen.

Verlierer: Florida

Die Gators starteten mit 5:2 in das Jahr, aber in letzter Zeit ging es bergab. Nach der 43:20-Niederlage gegen Georgia vor einer Woche verlor Florida in der Verlängerung eine 39:36-Niederlage gegen Arkansas, als die Razorbacks eine Serie von sieben Niederlagen in Folge in der regulären Saison gegen Power-Five-Gegner einfuhren. Die Gators hatten gegen ein schwächelndes Team aus Arkansas mehr als 100 Yards Vorsprung.

Das größte Problem für Florida ist nicht nur die Niederlage gegen Arkansas, sondern das, was als nächstes kommt. Alle drei verbleibenden Spiele (bei Nr. 14 LSU, bei Nr. 12 Missouri, Nr. 4 Florida State) finden gegen Ranglistengegner statt. Nach der Niederlage besteht für Florida die ernsthafte Gefahr, dass das Jahr mit fünf Niederlagen in Folge und dem ersten verpassten Bowl-Spiel seit 2017 endet.

Floridas Trainer Billy Napier hat eine Elite-Rekrutierungsklasse zusammengestellt, die für den Zyklus 2024 auf Platz 3 der Top247-Rangliste steht. Aber auch wenn der Trainer im zweiten Jahr nicht nur nach seiner 11:11-Bilanz in Florida beurteilt wird, kann man durchaus fragen, wann Napiers Vorgehensweise zu Ergebnissen führen wird.

Gewinner: Texas State

Vor neun Jahren erreichte Texas State in seinem ersten Jahr der FBS-Berechtigung eine Bilanz von 7:5, wurde jedoch aus einem Bowl-Spiel ausgeschlossen, nachdem sich zu viele Teams qualifiziert hatten. Am Samstag wurde das Unrecht endlich wieder gut gemacht. Texas State besiegte Georgia Southern nach einem 38:0-Lauf in den mittleren beiden Vierteln mit 45:24 und erreichte damit die Bowl-Berechtigung in der ersten Saison von Trainer GJ Kinne. Der Turnaround blieb unter dem Radar, aber Texas State drehte im Laufe von neun Spielen von 4-8 auf 6-3, nachdem die Bobcats in dieser Saison die meisten Transfers aller FBS-Teams hinzufügten. Um die Sache noch besser zu machen, feierten die Präsidentin des Bundesstaates Texas, Kelly Damphousse, und Trainer GJ Kinne den Sieg mit einem Sprung in den San Marcos River.