Oklahoma State steigt nach Bedlam-Sieg in der neuen College-Football-Rangliste auf

Während die Uhren zurückgedreht werden, richtet sich unser Fokus auf den letzten Abschnitt der College-Football-Saison. Da Woche 10 nun in den Büchern steht, gibt es mehrere bemerkenswerte Entwicklungen in den College-Football-Playoffs und den Conference-Meisterschaftsrennen, die sich in der neuen Top-25-Rangliste widerspiegeln werden, die am Sonntag veröffentlicht wird.

Zum ersten Mal seit Woche 4 trat jedes einzelne Team der AP Top 25 gegen einen FBS-Gegner an, wobei es vier Spiele zwischen den Ranglistenteams gab. Von diesen vier Spielen fesselte keines die Aufmerksamkeit der Nation so sehr wie Alabamas 42:28-Sieg gegen die LSU unter den Flutlichtern, ein Spiel, bei dem Jalen Milroe der Star eines Sieges war, das die Crimson Tide für die SEC West auf den Fahrersitz brachte. Aber auch die neue AP-Top-25-Rangliste wird von der Veröffentlichung des ersten Satzes der CFP-Rangliste betroffen sein. Das CFP-Auswahlkomitee unterschied sich in einigen Teams von den AP-Wählern, und es wird interessant sein zu sehen, ob sich diese Unterschiede am Sonntag in den neuen AP Top 25 widerspiegeln.

Die AP hat Georgia die ganze Saison über auf Platz 1 gehalten, aber das Komitee hat Ohio State auf den ersten Platz gesetzt. Wenn die Buckeyes bei Rutgers dominanter gewesen wären, gäbe es vielleicht einen Sinneswandel, aber angesichts des Sieges der Bulldogs in einem Hin- und Her-Kampf mit einem ranghohen Team aus Missouri gehen wir davon aus, dass sich die AP-Wähler davon nicht beeinflussen lassen die CFP-Rangliste, wenn es um Nr. 1 geht.

Notre Dame wurde in den AP Top 25 höher eingestuft als in der CFP-Rangliste, was sicherlich nicht besonders gut aussieht, wenn man bedenkt, dass die Fighting Irish gegen Clemson verloren haben, aber die Meinungsforscher können einen vorausschauenden Sieg mit weniger Begeisterung für USC verbuchen, da die Trojans bereits eine weitere Niederlage erlitten haben durch die Unfähigkeit, die Verteidigung gegen Washington aufzuhalten.

Ein Punkt, an dem die AP-Wähler möglicherweise im Unklaren waren, war, dass Oklahoma State in der Umfrage der letzten Woche nicht auf der Rangliste stand, während die Cowboys in der ersten Rangliste des Ausschusses enthalten waren. Jetzt, da Mike Gundys Team Oklahoma besiegt hat, sollten Sie darauf hoffen, dass die AP-Wähler nicht nur ihren Fehler korrigieren, sondern Oklahoma State zu den Teams mit den meisten Niederlagen des Landes zählen, möglicherweise sogar unter den Top 15.

So werden unserer Meinung nach die neuen AP Top 25 am Sonntag aussehen.

1. Georgia (Letzte Woche – 1): Die Bulldogs sind keine unfehlbare Nummer 1, aber sie haben in dieser Saison an mehreren Stellen Widrigkeiten gemeistert. Das deutet darauf hin, dass das Fundament des diesjährigen Teams solide ist. Missouri führte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 13:10, und Carson Beck beantwortete die Herausforderung mit zwei aufeinanderfolgenden Touchdown-Drives auf dem Weg zu einem 30:21-Sieg. Es gab 48 AP-Wähler, die die Bulldogs letzte Woche auf Platz 1 ihrer Wahlliste gesetzt haben, und obwohl der Vorsprung gegen Missouri geringer ausfiel als von den Quotenmachern erwartet, reicht ein 9-Punkte-Sieg wahrscheinlich aus, um die meisten dieser Wähler zufriedenzustellen.

2. Michigan (2): Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Probleme außerhalb des Spielfelds einen offensichtlichen Einfluss auf die Leistung der Wolverines auf dem Spielfeld hätten, denn Michigan verbesserte sich mit einem 41:13-Sieg über Purdue auf 9:0.

3. Ohio State (3): Das Komitee gab eine Erklärung ab, in der es die Buckeyes auf Platz 1 platzierte, während die AP Top 25 sie auf Platz 3 platzierten, aber ein früher Rückstand bei Rutgers und ein anschließender 19-Punkte-Sieg reichen möglicherweise nicht aus, um die AP-Wähler zum Umdenken zu bewegen Sie sehen die Top-Teams des Landes.

4. Bundesstaat Florida (4): Der 24:7-Sieg der Florida State in Pittsburgh brachte nicht viele Style-Punkte mit sich, aber die Offensive der Seminoles war mit ihren beiden besten Passfängern (Keon Coleman, Johnny Wilson) am Boden, und das Ergebnis sichert weiterhin einen Platz in der Saison ACC Championship Game zum ersten Mal seit 2014. Also ein guter Tag für das Programm, aber kein Ergebnis, das den Platz der FSU in der Rangliste stark verändern wird.

5. Washington (5): Nach ein paar Wochen, in denen die Offensive nicht ganz den Erwartungen entsprach, kamen Michael Penix Jr. und die Huskies bei USC mit einem 52-42-Sieg wieder in den Rhythmus und behaupten damit ihre Position als das Team, das es im Pac-12 zu schlagen gilt.

6. Oregon (6): Die Fähigkeit der Ducks, einer Mannschaft Gas zu geben, ist beeindruckend, und Kalifornien musste dies auf die harte Tour erfahren, als aus einem Spielstand von 14:10 zur Halbzeit ein Stand von 35:13 und schließlich ein Endstand von 63:19 wurde. Bo Nix war wie üblich mit 386 Pass-Yards und insgesamt sechs Touchdowns führend und sorgte dafür, dass Oregon im Playoff-Rennen vor dem Showdown mit USC nächste Woche keinen Boden aufgab.

7. Texas (7): Der direkte Vorsprung gegen Alabama kommt den Longhorns zugute, die an den Abgrund gedrängt wurden, nachdem sie im dritten Viertel beim 33:30-Sieg in der Verlängerung gegen Kansas State einen 20-Punkte-Vorsprung verspielt hatten.

8. Alabama (8): Es könnte definitiv Wähler geben, die Alabama nach der beeindruckenden Leistung der Crimson Tide gegen die LSU am Samstagabend auf ihren Stimmzetteln vor Texas setzen, aber als Konsens gehen wir davon aus, dass die Tide einen Platz hinter den Longhorns bleiben werden.

9. Penn State (9): Die Offensive, die vor ein paar Wochen gegen Ohio State ins Stocken geriet, konnte gegen Maryland ihre Muskeln voll spielen lassen, und die Nittany Lions verbesserten sich nach einem 51:15-Sieg gegen die Terrapins auf 8:1.

10. Ole Miss (11): Die Rebels gerieten in ein Shootout gegen Texas A&M, hatten aber dank ihres dynamischen Backfield-Duos aus Quarterback Jaxson Dart (387 Yards Passing, zwei Touchdowns) und Running Back Quinshon Judkins (102 Yards Rushing, drei Touchdowns) mehr Antworten. Die Titelhoffnungen der SEC West mögen durch Alabamas Sieg gegen LSU geschmälert worden sein, aber wenn die Rebellen auf Kurs bleiben, werden sie im Rennen um die New Year’s Six Bowl-Bewerbung sein. (Tatsächlich wird unser Jerry Palm sie für Sonntag einplanen lassen.)

11. Louisville (15): Die Cardinals hatten mehrere Schlüsselspieler im Rückstand und dominierten mit einem 34:3-Sieg dennoch die aufstrebende Mannschaft der Virginia Tech und verbesserten sich auf 8:1. Obwohl Louisvilles bester Sieg weiterhin ein Notre-Dame-Team ist, das in der Rangliste zurückfallen wird, wird dieser Status einer einzigen Niederlage die Mannschaft von Jeff Brohm weiter an die Spitze der Umfrage bringen.

12. Bundesstaat Oregon (16): Die Beavers sind derzeit in Colorado im Einsatz.

13. Utah (18): Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, den Gestank eines für Utah seltenen Hausverlusts abzuschütteln, als den nächsten Besucher unbedingt aus dem Gebäude zu jagen. Utahs 55:3-Sieg gegen ein Team des US-Bundesstaates Arizona, das gegen die Besten der Pac-12 munter war, sollte ausreichen, um die Position der Utes als Top-20-Team zu festigen.

14. Tennessee (19): Keine größeren Änderungen in der Hackordnung für die Volunteers nach einem 59:3-Sieg gegen UConn.

15. Oklahoma State (NR): Während Oklahoma State in der ersten CFP-Rangliste der Saison auf Platz 22 stand, waren die Cowboys letzte Woche das erste Team außerhalb der Rangliste in den AP Top 25. Nach dem Sieg über Oklahoma sollte der Anstieg der Wählerunterstützung zu einem enormen Anstieg führen, aber die Tatsache, dass viele die Pokes letzte Woche nicht unterstützt haben, könnte ihrer Position eine Obergrenze setzen.

16. Oklahoma (10): Zu Beginn dieser Saison wurde Oklahomas Rangliste durch seinen Sieg gegen Texas bestimmt. Aber nach neun Spielen ist zu erwarten, dass die 7:2 Sooners in der Rangliste durch ihre Niederlagen besser identifiziert werden, da zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen Oklahoma State und Kansas die Aussichten für die Nachsaison für ein Team, das auf Platz 5 der Rangliste stand, auf den Kopf gestellt haben Land Anfang Oktober.

17. UCLA (20): Die Bruins sind derzeit in Arizona im Einsatz.

18. LSU (13): Die Wähler könnten die Abwesenheit von Jayden Daniels in den letzten Minuten des Spiels als Grund dafür anführen, den durch die Niederlage gegen Alabama verursachten Schaden in der Rangliste zu begrenzen, aber der Hauptgrund für den Abstieg der Tigers ist die Tatsache, dass sie jetzt drei Niederlagen haben und nur gegen ein anderes Team gewinnen unter den Top 25.

19. Kansas (22): Die Jayhawks ließen Iowa State in der zweiten Halbzeit wieder ins Spiel, nachdem sie zur Halbzeit mit 14:3 in Führung gegangen waren, aber ein 80-Yard-Touchdown von Jason Bean auf Lawrence Arnold im vierten Viertel half dabei, die Cyclones in einer 28:3-Führung in Schach zu halten. 21. Auswärtssieg.

20. Missouri (14): Normalerweise gibt es keine allzu große Strafe für eine Niederlage gegen die Nummer-1-Mannschaft, vor allem wenn man bedenkt, wie knapp Mizzou auswärts gegen Georgia spielte. Mit 7:2 nach der 30:21-Niederlage wird Missouri zwar fallen, aber nicht aus den Top 25 herausfallen.

21. Tulane (21): Nach einem 13:10-Sieg bei ECU gibt es nicht viel zu rühmen, außer der Tatsache, dass die Grüne Welle im Conference Play mit einer Gesamtbilanz von 8:1 ungeschlagen bleibt.

22. James Madison (23): Obwohl das Komitee die Ducks aus ihren Top 25 gestrichen hat, gehen wir nicht davon aus, dass sich ihr Status für die AP Top 25 ändern wird, insbesondere nach einem 28-Punkte-Sieg gegen Georgia State in Atlanta.

23. Notre Dame (12): Ein Sieg über USC ist das stärkste Argument für das Ranglistenprofil von Notre Dame, nachdem es nun drei Niederlagen zu verzeichnen hat und die Fighting Irish zum ersten Mal in dieser Saison von einem Gegner ohne Rangliste besiegt wurden. Clemson mag in den Augen der Quotenmacher eine hohe Leistungsbewertung beibehalten (was sich an der 3-Punkte-Wettspanne erkennen lässt), aber es ist immer noch ein 5-4-Team, das das Kästchen für viele Wähler nicht als „Qualitätsverlust“ ankreuzen wird.

24. Freiheit (NR): Wir gehen davon aus, dass Liberty in dieser Saison mehrmals in die Top 25 vordringen wird, ohne dass die AP-Wähler diesem Beispiel folgen. Die Stärke des Zeitplans tut den Flames keinen Gefallen, aber wenn man einen 9:0-Kader gegen Teams mit drei Niederlagen und gemischten Bilanzen abwägt, könnte der Verlustspalte etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

25. Bundesstaat Kansas (25): Man geht davon aus, dass Kansas State nicht bei jedem Stimmzettel dabei sein wird, aber es könnte genug Stimmzettel geben, um selbst bei 6:3 unter den ersten 25 zu bleiben. Die Wildcats brachten Texas mit einer 3-Punkte-Niederlage in der Verlängerung auswärts in Führung, was bedeutet, dass alle drei Niederlagen in dieser Saison auswärts in Spielen mit einem Punktestand erfolgten.

Voraussichtlicher Ausstieg: Nr. 17 Air Force, Nr. 24 USC