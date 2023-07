McALESTER, Oklahoma (AP) – Oklahoma hat am Donnerstag einen Mann hingerichtet, weil er 1995 nach seiner Flucht aus einem Gefängnisarbeitszentrum eine Frau aus Tulsa mit einem Metzgermesser erstochen hatte.

Jemaine Cannon, 51, erhielt um 10:01 Uhr eine tödliche Injektion und wurde 12 Minuten später im Oklahoma State Penitentiary in McAlester für tot erklärt. Es war die zweite Hinrichtung in Oklahoma in diesem Jahr und die neunte seit der Wiedereinführung tödlicher Injektionen durch den Staat im Jahr 2021.

Cannon wurde wegen Mordes an der 20-jährigen Sharonda Clark verurteilt, einer Mutter von zwei Kindern, mit der Cannon in einer Wohnung in Tulsa gelebt hatte, nachdem er Wochen zuvor aus einem Gefängnisarbeitszentrum im Südwesten von Oklahoma geflohen war. Cannon verbüßte eine 15-jährige Haftstrafe für den gewaltsamen Angriff auf eine andere Frau, die bleibende Verletzungen erlitt, nachdem die Staatsanwaltschaft behauptet hatte, Cannon habe sie vergewaltigt und mit einem Klauenhammer, einem Bügeleisen und einem Küchentoaster brutal geschlagen.

Ein Bundesberufungsgericht lehnte am späten Mittwoch Cannons Last-Minute-Einspruch ab, der einen Hinrichtungsaufschub beantragte, in dem Cannon unter anderem behauptete, er sei amerikanischer Ureinwohner und unterliege nicht der Gerichtsbarkeit von Oklahoma. Auf die Frage, ob er noch letzte Worte hätte, sagte Cannon: „Ja, ich bekenne mit meinem Mund und glaube in meinem Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat.“ Deshalb bin ich gerettet. Danke schön.“

Cannon wurde am selben Tag hingerichtet, an dem Alabama die Hinrichtung von James Barber wegen des brutalen Todes einer Frau im Jahr 2001 plante. Es wäre Alabamas erste tödliche Injektion nach einer Hinrichtungspause aufgrund einer Reihe von Problemen beim Einführen der Infusionen.

Clarks älteste Tochter Yeh-Sehn White und Clarks Schwester Shaya Duncan waren Zeugen von Cannons Hinrichtung und beschrieben sie als friedlich.

„Meiner Meinung nach ist er auf eine sehr glückliche Weise gestorben“, sagte White. „Leider hatte meine Mutter diese Möglichkeit nicht.“

Cannon behauptete letzten Monat bei einer Gnadenanhörung vor dem Oklahoma Pardon and Parole Board, er habe Clark zur Selbstverteidigung getötet.

„Ich bin zutiefst entmutigt, dass die Verteidigung meines Lebens und die Taten, die sie gegen mich eingeleitet hat, jemals stattgefunden haben“, sagte Cannon dem Vorstand per Videoübertragung aus dem Staatsgefängnis.

Cannons Anwalt Mark Henricksen teilte dem Gremium außerdem mit, dass die Prozess- und Berufungsanwälte von Cannon wirkungslos seien, weil sie keine Beweise zur Untermauerung dieser Behauptung vorgelegt hätten. Seine Prozessanwälte legten keine Zeugen oder Beweisstücke vor und ruhten sich aus, nachdem die Staatsanwälte ihren Fall vorgetragen hatten, sagte Henricksen.

In einer diese Woche an The Associated Press gesendeten Erklärung sagte Henricksen, die Entscheidung des Staates, Cannons Hinrichtung fortzusetzen, käme einer „historischen Barbarei“ gleich.

„Herr. Cannon hat fünfzig Jahre lang Missbrauch und Vernachlässigung durch diejenigen ertragen müssen, die mit seiner Fürsorge beauftragt waren“, sagte Henricksen. „Er sitzt in seiner Zelle als Musterhäftling. Er ist nahezu taub, blind und einem natürlichen Tod nahe. Die Entscheidung, mit dieser besonderen Hinrichtung fortzufahren, ist obszön.“

Aber White und Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft drängten den Staat, Cannon hinzurichten, und der Vorstand lehnte eine Begnadigung mit 3:2 ab.

Oklahoma verwendet ein tödliches Injektionsprotokoll mit drei Medikamenten, beginnend mit dem Beruhigungsmittel Midazolam, gefolgt vom lähmenden Vecuroniumbromid und schließlich Kaliumchlorid, das das Herz stoppt. Der Staat verfügte über eine der am stärksten frequentierten Todeskammern des Landes, bis Probleme in den Jahren 2014 und 2015 zu einem De-facto-Moratorium führten.

Richard Glossip stand im September 2015 nur wenige Stunden vor seiner Hinrichtung, als den Gefängnisbeamten klar wurde, dass sie die falsche tödliche Droge erhalten hatten. Später stellte sich heraus, dass bei der Hinrichtung eines Häftlings im Januar 2015 dieselbe falsche Droge eingesetzt worden war.

Die Drogenverwechslungen folgten auf eine verpatzte Hinrichtung im April 2014, bei der sich der Häftling Clayton Lockett auf einer Trage abmühte, bevor er 43 Minuten nach der tödlichen Injektion starb – und nachdem der Leiter des Staatsgefängnisses den Henkern befohlen hatte, damit aufzuhören. ___ Associated Press-Autor Jake Bleiberg hat zu diesem Bericht beigetragen.

