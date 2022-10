Oklahoma City Zoo heißt vier Löwenbabys willkommen

CNN

Der Oklahoma City Zoo hat vier neue Bewohner willkommen geheißen: einen Wurf winziger neugeborener Löwenbabys.

Die Jungen wurden laut einer Pressemitteilung des Zoos am 26. September geboren. Die erstmalige Mutter Dunia, ein 7-jähriger afrikanischer Löwe, setzte gegen 7:15 Uhr die Wehen ein, heißt es in der Veröffentlichung.

Drei der Jungen sind laut Zoo weiblich und eines männlich. Alle vier Neugeborenen und ihre Mutter sind bei guter Gesundheit, und alle Babys beginnen innerhalb weniger Stunden nach ihrer Geburt zu stillen. Die neuen Jungen sind die ersten seit 15 Jahren, die im Zoo geboren wurden.

„Wir sind unglaublich aufgeregt, die Neuigkeiten über die jüngsten Zugänge zu unserem afrikanischen Löwenstolz zu teilen“, sagte Tyler Boyd, Kurator für Fleischfresser des Zoos. „Während ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Pflege dieser vier Jungen war Dunia erstaunlich und zeigt eine hervorragende mütterliche Fürsorge.“

„Diese Geburt ist lebenswichtig für die afrikanische Löwenpopulation“, fuhr er fort. „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie diese Jungen aufwachsen und für die kommenden Jahre zu Lieblingen der Fans werden.“

Eines Tages werden die neuesten Bewohner des Zoos von Oklahoma City riesige Raubtiere sein, die in der Lage sind, riesige Beute in freier Wildbahn zu erlegen. Aber im Moment wiegt jedes Jungtier weniger als 3 Pfund, erklärte die Veröffentlichung.

Laut Pressemitteilung bleiben die Jungen vorerst für Besucher unsichtbar. In den kommenden Wochen erhalten sie ihre Impfungen und werden dann langsam den anderen Mitgliedern des Rudels vorgestellt.

Afrikanische Löwen werden von der International Union for the Conservation of Nature als „gefährdet“ eingestuft. Laut der Organisation ging ihre Population zwischen 1993 und 2014 aufgrund von Tötungen durch Menschen und Verlust von Lebensräumen um mehr als 20 % zurück.