Okanagan Sun erzielt Touchdown mit Kelowna Council

In orangefarbenen und braunen Fußballtrikots gekleidet, zollte der Rat der Okanagan Sun bei seiner Sitzung am 21. November Tribut.

Das Team wurde für seine ungeschlagene Saison in der Canadian Junior Football League (CJFL) und für den Gewinn der Canadian Cup Championship 2022 ausgezeichnet. Sie schlugen die Regina Thunder am 12. November in Saskatchewan mit 21:19 in einem Come-from-behind-Sieg.

Bürgermeister Tom Dyas lobte das Team dafür, dass es die Canadian Bowl-Trophäe nach Hause nach Kelowna gebracht hat.

„Sie haben uns alle sehr stolz gemacht“, fügte Dyas hinzu.

Anschließend posierte der Rat für Fotos mit dem Pokal und Mitgliedern der Teamleitung. Die CJFL-Trophäe, die offiziell als Leader-Post Trophy und Armadale Cup bekannt war, hat eine 114-jährige Geschichte.

„Er ist älter als der Grey Cup“, sagte Teampräsident Les Weiss dem Rat.

Nat Nagy, General Manager von Sun, sagte, dass die Unterstützung der Community für das Team während der gesamten Saison und während des Meisterschaftsspiels die Welt bedeutete.

„Es war herzerwärmend, direkt bei ihnen zu sein“, fügte er hinzu.

Dies ist die dritte nationale Meisterschaft der Sun, die anderen kommen in den Jahren 2000 und 1988. Das Team ist seit 41 Jahren Teil der CJFL.

