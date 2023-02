Oisin Murphy: Jockey sichert George Boughey die Fahrt auf Missed The Cut im Neom Turf Cup, als er von einer 14-monatigen Sperre zurückkehrt | Rennnachrichten

Oisin Murphy hat nach seiner Rückkehr in den Sattel eine Fahrt zu genießen, da er am 25. Februar Partner von Missed The Cut im Neom Turf Cup sein wird.

Der Jockey nähert sich dem Ende einer 14-monatigen Suspendierung, die von der British Horseracing Authority verhängt wurde, nachdem er zugegeben hatte, gegen die Covid-Regeln verstoßen, die Aufsichtsbehörde irregeführt und nachteiliges Verhalten sowie zwei Alkoholverstöße begangen zu haben.

Murphys Sperre läuft am 16. Februar aus und er hat eine neue Verbindung zu Newmarket-Trainer George Boughey geknüpft, dessen Hengst Missed The Cut am 25. Februar in Riad für den Group Three Neom Turf Cup angemeldet ist.

Das Rennen ist Teil des äußerst wertvollen Saudi Cup-Meetings und es ist Murphy, der die Fahrt übernehmen wird, da Boughey für die kommende Saison einen regulären Jockey für das Pferd sucht.

„Oisin Murphy wird ihn derzeit reiten. Während seiner bisherigen Karriere hat es ziemlich viel Intelligenz gekostet, er hatte eine Reihe von Jockeys und ich denke, ein Pferd wie er verdient es wahrscheinlich, einen Jockey zu haben, der versucht, ihn zu reiten, wo immer es möglich ist. “ er sagte.

„Ich habe mich Ende letzten Jahres lange mit Oisin unterhalten, als wir versuchten, einen Plan für ihn zu machen. William Buick und Ryan Moore fahren traditionell mit mir, wann immer sie können, aber ich denke, nach eigenem Bekunden werden sie es nicht tun ihn im Sommer reiten können.

„Sie waren beide verfügbar, um ihn in Saudi zu reiten, aber wir verlängern nur das Unvermeidliche und ich möchte jemanden, der in der Lage ist, eine Bindung zu dem Pferd aufzubauen.“

Murphy hat den Missed The Cut sowohl zu Hause als auch bei einem Galopp auf der Rennbahn in Chelmsford in einer neu gegründeten Allianz zwischen Trainer und Jockey geritten.

„Er hat viel Arbeit geleistet, er war neulich morgens in Chelmsford, um ihn zu reiten, und er ist sehr zufrieden mit ihm“, sagte Boughey. „Es ist ein bisschen neu, Oisin hat nur einen Sieger für mich geritten, also ist es nicht wirklich eine Beziehung, die bisher viel zu bieten hat.

„Er ist offensichtlich ein fantastischer Reiter und ich freue mich, ihn an Bord zu haben. Er ist in Newmarket geritten und fuhr neulich Morgen nach Chelmsford, seine Arbeit war ziemlich gut und es gibt nur wenige bessere Männer, die wissen, wie ein erstklassiges Pferd aussieht wie als Oisin.“