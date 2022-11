Ohne Sané gegen Japan – Alle anderen 25 Spieler passen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss ohne Offensivspieler Leroy Sané (26) vom FC Bayern München zur WM in Katar starten.

Der Kandidat für die Startelf fällt für das Auftaktspiel am Mittwoch (14 Uhr/ARD und MagentaTV) in Doha gegen Japan mit Problemen im rechten Knie aus, wie der DFB mitteilte. Beim Abschlusstraining am Dienstag im Trainingszentrum in Al-Shamal waren jedoch alle anderen 25 Spieler anwesend. Für die Medien war allerdings nur die Aufwärmphase der ersten 15 Minuten sichtbar.

Bundestrainer Hansi Flick hat im ersten Gruppenspiel nicht mehr die Möglichkeit, sich ganz auf den formstarken Bayern-Block zu verlassen. Sané wurde in der Offensive erwartet. Ob Flick nach seiner langen Wettkampfpause gleich zu Beginn des Turniers auf WM-Routinier Thomas Müller setzt, ist fraglich.

Spannend wird es im Mittelfeld auch, ob sich Flick für Ilkay Gündogan von Manchester City oder Bayern-Spieler Leon Goretzka als Seitenmann von Münchens Joshua Kimmich entscheidet. Nach einer Verletzungspause ist Verteidiger Antonio Rüdiger fit und bereit, pünktlich zum WM-Start wieder für die deutsche Mannschaft zu spielen.