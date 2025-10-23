Zum zweiten Mal in seiner internationalen Geschichte trifft der Sportverein an diesem Donnerstag auf einen niederländischen Vertreter. In der Saison 2001/02 kämpfte das SC-Team um Kapitän Richard Golz in der dritten Runde des UEFA-Pokals tapfer gegen den späteren Titelträger Feyenoord Rotterdam, unterlag jedoch knapp nach einem 0:1 und einem 2:2-Unentschieden.

Nun, 24 Jahre nach dem Aufeinandertreffen mit Rotterdam, empfangen die Breisgauer den FC Utrecht im Europa-Park-Stadion. Das Team von Trainer Ron Jans liegt mit 13 Punkten aus neun Spielen auf dem achten Platz der niederländischen Eredivisie, auf den ersten Punkt in der UEFA Europa League warten die Niederländer noch.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch hob Julian Schuster besonders die gute Abwehr des FC Utrecht hervor. Mit Sébastien Haller verfügt der FC Utrecht auch über einen namhaften Angreifer. „Bei langen Bällen war er schon immer gefragt. Es gibt Spielertypen, die sind nicht nur da, um Tore zu schießen“, sagte der SC-Trainer über den 1,90-Meter-Mann. „Er ist ein körperlich robuster Spieler, wir müssen nah dran sein und dürfen ihm keine Chancen geben“, ergänzte Philipp Lienhart, der neben Schuster auf dem Podium saß. „Um ihn herum gibt es auch viele technisch gute Spieler, die immer in der Lage sind, Tore zu schießen.“

Finden Sie die richtige Mischung

Ein Kandidat für die Spitzenposition ist hingegen Igor Matanovic. „Mir ist es immer wichtig, dass die Jungs es verdienen und sich durchsetzen. Igor ist einer von denen, die es mir von Woche zu Woche schwer machen“, sagte Schuster. Generell sei für eine mögliche Rotation „eine gesunde Mischung“ erforderlich, insbesondere wenn zwischen zwei Spielen nur zwei Tage liegen. „Es kann sein, dass jemand, der jetzt startet, auch am Sonntag startet und wir das dann über die Spieldauer steuern.“

Florian Müller und Patrick Osterhage sind an diesem Donnerstag definitiv kein Thema, beide fallen mit muskulären Problemen aus. Letzterer könnte am Sonntag für das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen wieder im Kader stehen: „Ich hoffe und plane für Sonntag“, sagte Schuster.

Sportverein nach Basel-Spiel auf Bewährung

Weil beim letzten Heimspiel der UEFA Europa League gegen den FC Basel im Heimbereich Pyrotechnik gezündet wurde, verhängte die UEFA eine Geldstrafe von 20.000 Euro. Bei einem weiteren Vergehen droht zudem ein teilweiser Zuschauerausschluss. Angesprochen auf ein solches Szenario sagte Schuster: „Wir sind uns bewusst, dass wir auf Bewährung spielen. Jeder einzelne Mensch wird davor gewarnt, in dieser Richtung etwas anbrennen zu lassen – das passt ganz gut. Die Fans sind uns wichtig, wir brauchen jeden einzelnen von ihnen.“

Marius Faller

Foto: SC Freiburg