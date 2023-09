Der SC Paderborn hat mit dem 2:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden einen wichtigen Schritt aus der Krise geschafft. Der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gelang am Freitag ohne Ex-Nationalspieler Max Kruse trotz eines 0:1-Rückstands der erste Sieg seit einem Monat. Kianz Froese (23. Minute) brachte den Neuzugang mit seiner ersten Chance in Führung. Sebastian Klaas (51.) und Niclas Nadj (60.) drehten nach der Pause die Wende für Paderborn, das in fünf Spielen zuvor nur einmal gewonnen hatte.

Mit sieben Punkten aus sechs Spielen gelang es Paderborn, zum unteren Mittelfeld aufzuschließen. Wehen Wiesbaden hat noch acht Punkte und fällt vorerst ins Mittelfeld zurück. Nach einem Rückstand drängten die Hessen noch einmal auf den Ausgleich, doch am Ende wurden sie für ihre mutige Leistung nicht belohnt. Paderborn spielte weiterhin ohne den inzwischen an einer Infektion erkrankten Kruse. (dpa)