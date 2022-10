Ohne Girlanden und Fußnoten (nd-aktuell.de)

Streift durch Berlin und erinnert sich: Durs Grünbein. Foto: imago/IPON

Das erste Gedicht heißt »Not the Woodpecker«. Nein, es war nicht der Vogel allein, der „einen ganzen Wald verzaubern konnte / mit seinem kleinen Maschinengewehr“. Und es war nicht „die Stille im Wartezimmer / bis die Schwester dich beim Namen rief“. Stattdessen: Narbe, Krater unter dem Jochbein, Muttermal, sie werden wichtig. Nicht als Versprechen körperlicher Besinnung, sondern als Ankündigung einer Beziehung. Von Lebenden und Toten, rumpelnder Geschichte, beständiger Natur, labyrinthisch-morbider Architektur.

Das ist ein guter Ansatz im Land des vielfachen Vergessens, wo jeder Irrweg, jeder fatale Weg zum Sieg, jede Übereinkunft mit dem Grauen mit der Zeit, ein Wunsch, den wir gewusst oder gutgläubig entschuldigt hätten, verpufft und ad acta gelegt wird wird. Im Zweifel sind immer die anderen schuld. Der eloquente Österreicher, der verschmitzte Georgier mit Schnurrbart und Tabakspfeife, der rheinische Spitzkopf oder der sächsische Spitzbart. Oder der Mann aus Übersee.

Das vielfache Vergessen hält die geflickte Fahne hoch und beschwört Traditionen herauf, erfunden oder nicht, und trompetet ihre Wahrheiten wie eine Janitscharenkapelle vor dem Sturm. Rinks und Lechts vermischen sich, die Leute hobeln und die Späne sind reichlich vorhanden. Aber Durs Grünbein fordert »Äquidistanz«. So heißt der diesjährige Gedichtband der in Dresden geborenen Künstlerin, die in Berlin oder Italien lebt und letzte Woche 60 Jahre alt wurde. Und Äquidistanz scheint die grundsätzlich anständige Position eines Dichters zu sein, der Lob, Verleumdung und billigen Applaus verachtet und aus Deduktion und Analyse politische Haltung gewinnt.

Neun Kapitel ohne Titel und das Credo des Dichters „Äquidistanz“ erwarten den Leser in kurzen vers libre, gelegentlich gebundenen Versen. Ohne Girlanden, ohne Fußnoten. Sie können, Sie müssen, selbst das Fleisch um den Rahmen herum beitragen, aus Ihrer eigenen Lektüre, Ihrem eigenen Leben und dem Hören, Sehen und Vorstellen von Landschaften. Lesen Sie Grünbeins 573 Seiten starken Essayband „Aus der Traum (Kartei)“ von 2019, den Stoff, aus dem ostdeutsche Biografien sind, die sich nicht trotzig in eine ostdeutsche Identität einmauern. Diejenigen, die mit den quälenden Widersprüchen und Schuldgefühlen Fühmann, Bobrowski, Müller und Die Wolf quälten, die nicht mit einer formelhaften deutsch-sowjetischen Freundschaft verbannt werden konnten. Die Polen, Litauen, die Ukraine und andere sahen die Verwüstungen des Faschismus, Stalinismus und Nationalismus. Das böse Spiel wiederholt sich im zusammenbrechenden Jugoslawien, wie niedrige Kriegsführung im Einzugsgebiet von Russkij Mir, Faszination für gnadenlosen Futurismus, Technik über alles, Appeasement im pragmatischen Westen. Kein Stoff für den Stammtisch, aber für lange Küchentischgespräche.

Die Tour beginnt in Berlin, in der unfreundlichsten Zeit des Jahres, am »Spreekanal«: »Historisches Wasser, legiert von vielen Zeiten, / gefüttert von Toten, Revolutionen, satt von Industrie. / Gleichgültig fließen sie vorbei an Lagerhäusern, Fabrikruinen, / vorbei an neuen Reihenhäusern von Burg zu Burg.« Man meint, Yvan Golls nächtliche Gestalten durch das Stadtbild geistern zu sehen, Johann Ohneland fährt unter den S-Bahn-Bögen hindurch. Husch und so, wer schaut es sich an in der geschichtsverlorenen Stadt? „Januar wieder. Der Kanal / schlängelt sich durch die Nacht, / pechschwarz und pechblau, / eine frische Reptilienhaut. // Rosa, dein Rot ist verblasst. / Sie hatten, sie hatten die Wahl / und machten Feuer / und riefen die Asche, das Graue. // Und riss das Land in zwei Teile / und setzte sich in den Verlust …« Und dann weiter zum Reichstagsufer, Straße des 17. Juni, Schlachtensee, Dreilinden und Teufelsberg. Der Betrachter geht durch diese Stadt, durch laute Gleichgültigkeit; Brandflecken und Ödland, auf dem Unkraut und Keulen gedeihen, die auf Flohmärkten verkaufte Staffage ehemaliger Helden, ein paar Stolpersteine, es hätte was sein können. Jacob van Hoddis, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, sie hätten hier sein können. „Bauschutt, Betonschutt, Flocken / Asbeststaub, Amnesie. / Staub, und der Mund ist trocken, / die Augen ein wehrloser Runder.« Berlin, die Stadt des permanenten Verlusts.

Das zweite Kapitel ist heimtückisch: Postkartentexte aus den 1930er Jahren, Heil Hitler! das Wetter ist schön, Olympia, die Moskauer Sperlingsberge. »Es war ein unauffälliger Tag, / als ein paar stämmige Männer, niedere Typen, Tyrannen / ganze Völker untereinander austauschten, / als die Blindenführer des Jahrhunderts beschlossen, / ihre Bevölkerungen als Geiseln zu nehmen, / mit den Grenzen, den Landschaften zu spielen. / Stunde der Kartografen in ihren Büros / Stunde der Aktenzusammenführung (NKWD, Gestapo) / Personenregistrierung im eigenen Reich / wie in allen besetzten Gebieten / mit Kennnummern, Fotos, Fingerabdrücken / zur weiteren Verwendung (Arbeit oder Tod) … «

Und dann der Sprung: Das italienische Meer. Pax Romana, Wellen, Fische, Krebse, Zirkusmarxismus. Anarchistische Utopien, Horaz und Papageien in Rom. Tyrannen, Konsuln, Götterkaiser, Soldatenkaiser verblassen im Mittelalter. Gelassenheit, Demut, Widerstand, Beharrlichkeit im Denken, Wissenwollen – das ist überholt und an der Tagesordnung. Grünbeins Antifaschismus ist humanistisch und hellwach, unaufdringlich. Der Mann gehört definitiv ins Gespräch, ein Gegengift zu den Simpels, den Prechts, zu Sloderdijk und dergleichen.

Durs Grünbein: Equistance. Gedichte. Suhrkamp, ​​183 S., gebunden, 24 €.