Ohlsdorf: Rechnungshof kritisiert Behörden, Asamer en Bundesforste

Who is ready to report, hat der Ohlsdorfer Schotterunternehmer Hans Asamer Grundstücke in der Größenordnung in der Größe von 18,81 Hektar neben der Westautobahn von der Asfinag, den Bundesforsten sowie onem Privatunternehmer is worben and wenig später an Belgian Standortentwickler weiterverkauft. De grondstück heeft een gerodet en soll non entwickelt en vermarktet zijn.