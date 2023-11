Ohio State vs. Rutgers, Kansas State vs. Texas und mehr

Die ersten College-Football-Playoff-Ranglisten der Saison sind veröffentlicht und der Zeitplan für Woche 10 ist geladen.

Es gibt nicht nur fünf Ranglisten-gegen-Ranglisten-Duelle, sondern es gibt auch mehrere Ranglisten-Teams, die mit harten Duellen gegen nicht gewertete Gegner auf der Hut sind.

Zu diesem Zeitpunkt der Saison steht so viel auf dem Spiel, da die Teams sowohl um die Position in der CFP-Rangliste als auch in ihrer jeweiligen Konferenzwertung kämpfen. Uns erwartet ein actionreicher Tag.

Folgendes sehen wir uns am frühen Samstag an: