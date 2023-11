Ohio State führt Gewinner und Verlierer an

Ohio State blieb die Nr. 1 in der zweiten Rangliste der College-Football-Playoffs und setzte sich gegen den zweifachen Titelverteidiger Georgia durch.

Können die Buckeyes nun bis zum ersten Samstag im Dezember dort bleiben?

Während sie zur Halbzeit zurücklagen und zu Beginn des dritten Viertels fast mit zwei Ballbesitzen unterlegen wären, errangen die Buckeyes einen Sieg gegen Rutgers, der bei der Playoff-Auswahlkommission für Aufregung sorgt. Erstens ist Rutgers ein Power-Five-Gegner und zweitens haben die Scarlet Knights eine Erfolgsbilanz.

Dieser Sieg war jedoch nicht so beeindruckend wie der 30:21-Sieg Georgias gegen Missouri, wodurch die Bulldogs ein Stück näher an Ohio State heranrückten. Diese Lücke könnte sich schließen oder ganz verschwinden, wenn man bedenkt, wie Georgia als nächstes gegen Mississippi Nr. 9 und Tennessee Nr. 13 spielt, bevor es den Monat gegen Georgia Tech beendet, das zu diesem Zeitpunkt für den Bowl geeignet sein könnte.

Ohio State hat den Trumpf: die Rivalität gegen Nr. 3 Michigan. Selbst wenn Georgia in den nächsten zwei Wochen weiterkommt, würde ein Sieg in Ann Arbor ausreichen, um die Buckeyes wieder auf Platz 1 zu schicken. Bis zum darauffolgenden Samstag, das heißt, sollten die Bulldogs eine weitere perfekte reguläre Saison abschließen, indem sie Alabama in der SEC schlagen Championship Spiel.

Die Buckeyes und Bulldogs führen die Gewinner und Verlierer der Playoff-Rangliste am Dienstagabend an:

Gewinner

Ohio-Staat

Das Komitee mag die Buckeyes wirklich. Nicht, dass es einen wirklichen Grund gäbe, das nicht zu tun: Ohio State wurde mit einem Schwerpunkt auf Verteidigung neu konzipiert und durch die Rückkehr von Running Back TreVeyon Henderson ins Leben gerufen, der sechs Siege gegen Gegner mit einer Siegesbilanz verbuchte. Während Notre Dame nach der Niederlage gegen Clemson auf Platz 20 zurückfiel, können die Buckeyes auch beeindruckende zwei Siege gegen die Fighting Irish und Penn State vorweisen. Es gibt Grund zu der Annahme, dass Georgia die nötigen Siege erzielen könnte, um schließlich auf Platz 1 vorzudringen, aber es gibt derzeit kein wirkliches Argument dafür, die Buckeyes um einen Platz zurückzudrängen.

Tulane

Da die Air Force eine 20-Punkte-Niederlage gegen Army einstecken musste, ist Tulane Nr. 23 das einzige Group-of-Five-Team in der Playoff-Rangliste und der klare Favorit auf die Rückkehr zu den New Year’s Six mit einer weiteren American Athletic-Meisterschaft. Sollte die Grüne Welle im November ein Spiel verlieren, könnte es kompliziert werden, was den ungeschlagenen Liberty, Toledo oder dem späteren Sieger der Mountain West den Weg ebnen könnte, an die Spitze zu rücken. Noch etwas zu bedenken: James Madison drängt die NCAA weiterhin dazu, eine Regel aufzuheben, die die Dukes daran hindert, als Übergangsmitglied der Bowl Subdivision an der Nachsaison teilzunehmen. Bei Erfolg könnte James Madison ein Anwärter darauf sein, vor Tulane zu landen.

Missouri

Die Tigers fielen nur um zwei Plätze auf Platz 14 zurück und sind vor dem Spiel am Samstag gegen Tennessee ein echter Anwärter auf die New Year’s Six. Angesichts der Tatsache, dass das Komitee Missouri durch zwei Ranglisten einen gewissen Vorsprung verschafft hat, könnte ein Sieg gegen die Volunteers die Tigers noch näher an die Top 10 heranbringen und ein Szenario schaffen, in dem sie sich eine reguläre Saison mit 10 Siegen und einen Abschluss innerhalb der Top 10 sichern können Letzte Top 12 mit Siegen gegen Florida und Arkansas bis Ende November.

Verlierer

Oklahoma

Die Sooners stürzten nicht nur ab, nachdem sie gegen Oklahoma State verloren hatten – sie fielen nach einer zweiten Niederlage um acht Plätze auf Platz 17 zurück. Dieser Rückgang ist ein Ergebnis der Unsicherheit des Komitees über Oklahomas allgemeinere Bilanz vor diesen beiden Niederlagen gegen Kansas und die Cowboys, die in erster Linie auf den aus Sicht des Komitees wenig beeindruckenden Siegen gegen SMU, Cincinnati und Zentralflorida beruhte. Ein Aspekt darüber, wo die Sooners in der Playoff-Rangliste landen, hat mit direkten Tiebreakern zu tun; Sie müssen hinter Kansas und Oklahoma State liegen, zwei Teams mit der gleichen Bilanz. Aber es gibt noch einen anderen Teil der Rangliste von Oklahoma, der auf seinen Ruf beim Komitee hinweist, und die Spiele im November gegen West Virginia, TCU und Brigham Young werden nicht viel dazu beitragen, diese Diskussion zu ändern.

Süd-Kalifornien

Wie erwartet war Southern California nach einer Shootout-Niederlage gegen Washington, der dritten Niederlage der Trojans, nicht in der Playoff-Rangliste. Dieses Fehlen hat immer noch etwas unglaublich Enttäuschendes: USC war letztes Jahr nur noch einen Sieg davon entfernt, das nationale Halbfinale zu erreichen, und siegte zum Auftakt dieser Saison sechs Mal in Folge, bevor es drei von vier Spielen verlor, wobei der eine Sieg eine 50:49-Katastrophe gegen Kalifornien war. Während alle Hoffnungen auf eine nationale Meisterschaft vor fast einem Monat verflogen sind, macht die Tatsache, dass die Trojans überhaupt nicht in der Rangliste stehen, deutlich, wie enttäuschend diese Saison war.