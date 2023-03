Volgens de klacht, ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Ohio, is de ontsporing een van een “lange reeks” ontsporingen in het zuiden van Norfolk en hazmat-incidenten. Sinds 2015 waren er bij minstens 20 ontsporingen in het zuiden van Norfolk chemische lozingen, beweert de staat.

“Deze ontsporing was volledig te vermijden”, zei Yost, eraan toevoegend dat Norfolk Southern het afgelopen decennium een ​​toename van 80% in ongevallen heeft gezien. “De gevolgen van dit zeer vermijdbare ongeval zullen nog vele jaren door de Ohio en Ohioans weergalmen.”

Ohio klaagde spoorwegmaatschappij aan Norfolk Zuid over de ontsporing van een trein met giftige stoffen in Oost-Palestina, Ohio, vorige maand, maakte de procureur-generaal van de staat dinsdag bekend.

Spoorwegwerkers hebben gemeld zich ziek te voelen tijdens het opruimen op de ontsporingslocatie. Yost zei dinsdag dat hij hoorde van mensen die keelpijn en andere irritaties ervoeren tijdens een bezoek aan de site, en merkte op dat hij zelf “ongemak” had gevoeld terwijl hij op locatie was.

De klacht zei dat stoffen van 39 treinwagons vrijkwamen in de grond, regenwaterinfrastructuur en oppervlaktewateren die uiteindelijk in de Ohio-rivier terechtkwamen.

Yost zei: “Er zijn veel dingen die we nog niet weten” over de vraag of de chemische lekkage op de lange termijn gevolgen zal hebben voor boeren en hun vee. Hij benadrukte ook de zorgen van huiseigenaren dat hun eigendom waarde zou verliezen omdat potentiële kopers aarzelend zouden zijn om in te trekken.

Norfolk Southern zei dinsdag dat het zich blijft inzetten voor het vinden van een oplossing voor “gezondheidsrisico’s op de lange termijn door de oprichting van een medisch compensatiefonds voor de lange termijn”. Het bedrijf zei ook dat het werkt aan bescherming op maat voor huizenverkopers als hun eigendom waarde verliest.

Yost heeft gevraagd dat Norfolk Southern in de toekomst bodem- en grondwatermonitoring uitvoert op de ontsporingslocatie en de omliggende gebieden, en dat het bedrijf wordt verboden enig extra afval van de locatie te verwijderen.

“Een belangrijk punt van deze rechtszaak is ervoor te zorgen dat die langetermijneffecten niet alleen niet worden vergeten, maar ook worden aangepakt”, zei Yost.

Alan Shaw, CEO van Norfolk Southern, vertelde vorige week aan een senaatspanel dat het bedrijf van plan is de site volledig schoon te maken in een poging om “het goed te maken”. gemeenschappen.”

Shaw zei ook dat Norfolk Southern financiële hulp zal bieden aan getroffen bewoners en eerstehulpverleners in de buurt van de ontsporingslocatie, waarbij hij meer dan $ 21 miljoen aan vergoedingen en investeringen toezegt.

“Dit was een epische ramp en het opruimen gaat duur worden”, zei Yost dinsdag. “Er zullen aanzienlijke dollars nodig zijn om de bevolking van Oost-Palestina zo dicht mogelijk terug te brengen naar de positie die ze voor 3 februari hadden.”