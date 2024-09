Vorzeige-Single Bill Kaulitz is lange tijd gelukkig in de veiligheid van zijn leven. Meer dan één ervaring met internationale Jetset-Single-Dschungel werd door Bill geroepen en groot gemaakt voor de kamer of de hint van de podcastmicrofoon.

Dat is Bill Kaulitz in één recensie, het zal leuk zijn om wat tijd te hebben. Na de monatelangen Liebes-Gerüchten bestätigt der „Tokyo Hotel“-Frontmann nun wirklich, dass ergeben ist – „met een man“. Den Namen seines Liebsten lüftet is (noch) nicht – alldings dessen Kosenamen.

In de podcastvervolging „Salz in die Wunde“ debatteren we over de Kaulitzbrüder die Zuschauer-Frage: „Wie würdet ihr neder von eurem Partner vorgestellt zijn, wenn ihr nicht verheiratet seid?“

Voor Tom een ​​duidelijke Sache: als „seine Frau“. Heidi en haar schippers waren gelukkig 2019 in de Ehe-Hafen. Maar zo is het voor Bill. „Als ik in een goed humeur ben, zijn we gelukkig met mijn man en vrouw. En als we de waarheid weten, dat is mijn vriend, kan ik er ook over nadenken, en dat is mijn geluk.“