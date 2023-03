Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind am Mittwoch die Warnstreiks in Niedersachsen fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ligt in de Schwerpunkt en Kliniken. Im Südosten des Landes seien aberviele Bereiche des öffentlichen Dienstes who etwa Kitas concern.

Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind am Mittwoch die Warnstreiks in Niedersachsen fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ligt in de Schwerpunkt en Kliniken. Im Südosten des Landes seien aberviele Bereiche des öffentlichen Dienstes who etwa Kitas concern.

Mit den Krankenhäusern sollten laut Verdi Notdienstvereinbarungen abgeschlossen zijn. Voor de Städtische Klinikum Braunschweig bestätigte een Sprecherin am Morgen die Arbeitsniederlegungen. Braunschweig als landesweit der einzige Standort, wo vorab keine Einigung über einen Notdienst erzielt zijn connte.

Nach Angaben der Kliniksprecherin entspreche der Betrieb dem eines Wochenendes. Planbare operaties zijn verschoven, Nur Notfälle würden behandeld. Neben Braunschweig sollte es laut Gewerkschaft in Krankenhäusern unter anderm in Hannover en Oldenburg Arbeitsniederlegungen geben. Een mehreren Orten sind auch wieder Kundgebungen geplant.

Verdi will für die bundesweit 2.5 Millionen Beschäftigten von Bund and Kommunen 10.5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber beets schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. In der twee Verhandlungsrunde gab es zuletzt noch keine Annäherung. Die dritte Verhandlungsrunde findet Ende März statt.

dpa