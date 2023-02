Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt is geplant voor de 22. en 23. februari. Foto

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern 10.5 Prozent mehr Money, lessesten aber 500 Euro mehr. Die Kommunen lehnen sterft als nicht umsetzbar ab. Der Beamtenbund-Chef droht mit weiteren Streiks.

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat der Chef des Officier Bunds dbb, Ulrich Silberbach, mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht. “Wenn die Arbeitgeber weiter mauern, müssen die Warnstreiks zwangsläufig ausgeweitet”, zei Silberbach van “Bild am Sonntag”. Er is beton, een van de langgerekte Finanzlage der Kommunenseien die Politiker im Bund en voor allem in de Ländern, nicht die Beschäftigten van de öffentlichen Dienstes.

Die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge, sagte der Zeitung, zij hebben de “oneingeschränkten Willen”, die in drie richtingen gaan Verhandlungsrunden zum Abschluss zu kommen. Ze dwaalden sich erneut tegen die Forderungen von dbb en Verdi en kritisierte als nicht umsetzbar. “Würden die Forderungen erfüllt, würde sterft die Leistungsfähigkeit der Kommunen überschreiten”, zei Welge.

In der Tarifrunde fordern the Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Die gemeenschappelijke Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verraftbar ab. Het nieuwe tarief voor de rund 2.5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst soll een Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarief conflict ist für den 22. en 23. Februari geplant in Potsdam.

dpa