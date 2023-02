Offensichtlicher Cyberangriff zwingt das Krankenhaussystem von Florida, einige Notfallpatienten in andere Einrichtungen umzuleiten

CNN

Ein offensichtlicher Cyberangriff hat ein Netzwerk von Gesundheitsorganisationen in Florida gezwungen, einige Notfallpatienten in andere Einrichtungen zu schicken und einige nicht notfallmäßige Operationen abzusagen, teilte das Gesundheitsnetzwerk am Freitag mit.

Tallahassee Memorial HealthCare, das ein Krankenhaus mit 772 Betten und mehrere spezialisierte Pflegezentren betreibt, sagte, ein „IT-Sicherheitsproblem“ am späten Donnerstagabend habe es gezwungen, sein Computersystem herunterzufahren.

„Wir leiten auch EMS um [emergency medical services] Patienten und werden nur Traumata der Stufe 1 aus unserem unmittelbaren Versorgungsgebiet akzeptieren “, sagte das Krankenhaussystem in einer Erklärung. Trauma der Stufe 1 bezieht sich auf die akutesten Verletzungen und Erkrankungen.

Die Sprecherin von Tallahassee Memorial HealthCare, Tori Lynn Schneider, sagte gegenüber CNN, dass „einige“ Notfallpatienten in Einrichtungen außerhalb des Netzwerks der Organisation umgeleitet würden, lehnte es jedoch ab, die Anzahl der Patienten anzugeben. Alle für Montag geplanten Nicht-Notfall- und Wahlverfahren seien wegen des Hacking-Vorfalls abgesagt worden, sagte Schneider.

Es ist der jüngste einer Reihe von Cyberangriffen, die in den fast drei Jahren der Covid-19-Pandemie weiterhin ressourcenknappe US-Gesundheitsdienstleister getroffen haben. In einem anderen Fall griffen Hacker im Oktober bei einem versuchten Ransomware-Angriff auf ein Gesundheitssystem in Louisiana auf die persönlichen Daten von fast 270.000 Patienten zu.

Das FBI hat im vergangenen Monat die Computerinfrastruktur abgeschaltet, die von einer berüchtigten Ransomware-Bande verwendet wurde, um mehrere US-Krankenhäuser anzugreifen, so das FBI. Die Bedrohung bleibt jedoch bestehen, da bekannt ist, dass mehrere Ransomware-Gruppen den Gesundheitssektor angreifen.

Es ist unklar, wer für den offensichtlichen Hack des Tallahassee Memorial verantwortlich war. Tallahassee Memorial gab nicht an, ob es einen Ransomware-Angriff erlitten hatte, aber die Erklärung der Organisation beschrieb Aktivitäten, einschließlich der Notwendigkeit, Computernetzwerke herunterzufahren, die mit einem Ransomware-Angriff übereinstimmen.

Die Mitarbeiter konnten aufgrund der Schließung nicht auf digitale Patientenakten und Laborergebnisse zugreifen, teilte eine Krankenhausquelle CNN mit.

Mark O’Bryant, CEO von Tallahassee Memorial, teilte den Mitarbeitern am Freitagmorgen persönlich mit, dass das System laut der Quelle einen „Cyberangriff“ erlitten habe.

„Um uns zu helfen, das Problem einzudämmen, schalten Sie bitte sofort alle mit dem TMH-Netzwerk verbundenen PCs vollständig aus und lassen Sie sie ausgeschaltet, bis Sie anderweitig benachrichtigt werden“, sagte die Führung der Gedenkstätte Tallahassee in einem Memo, das am Freitagmorgen an die Mitarbeiter gesendet und von CNN erhalten wurde.

Max Henderson, ein gebürtiger Tallahassee-Spezialist und Cybersicherheitsspezialist, der sich auf das Gesundheitswesen konzentriert, sagte, dass die Auswirkungen einer Abschaltung des Computernetzwerks eines Krankenhauses wochen- oder monatelang anhalten können.

„Unmittelbare, ungeplante Abschaltungen können zu einem Verlust kürzlich gesammelter Daten in Bezug auf Diagnosen, klinische Notizen, Schichtübergaben und andere verschiedene Rückschläge für das medizinische Personal führen“, sagte Henderson, Senior Manager für die Reaktion auf Vorfälle bei der Sicherheitsfirma Pondurance, gegenüber CNN.

„Fast alle Krankenhäuser verlassen sich auf das Internet für die Konnektivität mit Anbietern und Außenstellen, um Informationen in kritischen Abteilungen wie Radiologie, Pharmazie, Wartung medizinischer Geräte, Scannen von Patientendokumenten und Zahlungsabwicklung zu verarbeiten“, fügte Henderson hinzu.