Offenlegung oder Zerrbild?: Skurriler „Kuchen“-Zoff bei Schalke 04

13 Spiele, sechs Punkte und zuletzt sieben Liga-Pleiten in Folge: Aufsteiger FC Schalke 04 hatte bisher eine Saison zum Vergessen. Zu allem Überfluss soll es zwischen Sportdirektor Peter Knäbel und einem S04-Urgestein zu einem Crash gekommen sein.

Beim angeschlagenen Ruhrpott-Giganten FC Schalke 04 soll es einen bizarren Zoff gegeben haben. Die „Sport Bild“ berichtet darüber. Sportvorstand Peter Knäbel, der seine Aufgaben nach dem Rücktritt von Sportvorstand Rouven Schröder zunächst übernahm, soll Keeper Ralf Fährmann gedrängt haben, vor den Spielen und in der Halbzeitpause auf Kuchenessen in der Kabine zu verzichten.

Außerdem soll Knäbel dem Routinier gesagt haben, dass der FC Schalke 04 auch eine Ernährungsberaterin beschäftigt, die die Spieler jederzeit beraten würde. Hinweise darauf, dass der Fährmann dem Bericht zufolge „extrem verärgert“ sein soll. Zumal der frühere Kapitän der Königsblauen der Ansicht sein soll, dass er in Topform ist, heißt es. Bisher war Hertha-Leihgabe Alexander Schwolow im Tor des Aufsteigers gesetzt. Aufgrund mehrerer Fehler in dieser Saison war zuletzt eine Torhüter-Diskussion entbrannt. Vorerst setzt der neue Trainer Thomas Reis aber weiter auf die bisherige Nummer eins.

„Ralf isst keinen Kuchen mehr“

Auf Anfrage der „WAZ“ wollte Schalke vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Abend aussteigen (20.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) den Vorfall nicht kommentieren. Dem gegenüber stand eine Aussage des Beraters des angezählten Keepers. Stefan Backs betonte gegenüber der „WAZ“ und auch ntv.de: „Ralf wird keinen Kuchen mehr essen und hofft auf diese Weise, Schalke zum Klassenerhalt zu verhelfen.“ Laut Backs gab es ohnehin in der Kabine jedes Bundesligisten Kuchen, mit dem die Profis kleine Zuckerschübe bekamen, und das Thema würde nun einen falschen Eindruck vom Fährmann vermitteln.

Doch das ist noch nicht alles mit dem Zoff: Co-Trainer Mike Büskens soll vor Wochen auf Unverständnis gestoßen sein, als er Neuzugang Alex Kral vorschlug, es könne negative Reaktionen hervorrufen, wenn er mit einem gelben Lamborghini – der Farbe von Erzrivale Borussia Dortmund – auf das Vereinsgelände trete . Büskens soll laut „Sport Bild“ auf eine Vermittlung des Fährmanns gehofft haben, doch die Mannschaft soll den Hinweis als problematisch aufgefasst haben.

„Ich weiß, was es bedeutet, für Schalke 04 zu spielen und zu arbeiten. Und ja, das bedeutet in meiner Rolle auch, ab und zu schwierige Themen anzusprechen. Das habe ich in der Vergangenheit getan und werde das auch in Zukunft tun.“ Das ist mein Job, auch wenn es nicht immer angenehm ist, aber es ist wichtig für den Verein, weil es den Spielern unseren Verein und seine Emotionen näher bringt und sie im Zweifel vor Missverständnissen schützt das.“ , zitiert die „Sport Bild“ Büskens.