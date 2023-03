Trotz des russischen Angriffskrieges werben Tourismusunternehmen mit Urlaub in der Oekraïne. Die Einreise ist für Ausländer per Bus und Zug Grundsätzlich Möglich. Selbst Touren zu den “Spuren des Krieges” soll es geben. Dat de Oekraïense toerismechef Mariana Oleskiv davon jedoch nichts tegenhoudt.

Als een land een militaire oorlogsmacht van het land heeft, kan het eigen vermogen niet zo groot zijn dat het binnen de perken blijft. Im Falle der Ukraine is dem aber nicht so: Trotz der Attacken aus Russland sind die Grenzen des Landes größtenteils offen. Aus Polen, der Slowakije, Ungarn, Roemenië en de Republik Moldau ist die Einreise möglich – nur aus Rusland en Wit-Rusland nicht.

Toerismechef Mariana Oleskiv zal de Ausländische Besucher eerst naar de Krieg Werben sturen. (Foto: Privé)

Flixbusse fahren zum Beispiel uit Frankfurt of Berlijn naar Kiew, Züge aus Warschau. En de Kriegsbeginn snel ununterbrochen. Nur Fliegen is nicht mehr möglich. Sogar-toeristische tours werden aangeboden in de Oekraïne, beispielsweise over de organisatie “visitukraine.today”, die ook in Kriegszeiten bei Ausländern für einen Besuch verscheen. Das Reiseportal zal sterven Branche in schwierigen Zeiten unterstützen. Allerdings ohne Hilfe des Staates: “Wir unterstützen diese Art des Tourismus nicht”, zei de Vorsitzende der Staatlichen Agentur für Tourismusentwicklung, Mariana Oleskiv, ntv.de. Ze zullen Ausland Ausland eerst nach dem Krieg wieder oneinladen en ihnen die ganze Schönheit der Oekraïne näherbringen – genau wie den Kampf tegen die Russische Invasoren.

Derzeit hat ein Aufenthalt in der Oekraïne natuurlijk nicht viel mit hen zu tun, was man unter “Urlaub machen” versteht – auch nicht im ruhigeren Westen des Landes. Der Krieg is allgegenwärtig. Es verguld Kriegrecht inclusief Sperrstunde. Luftalarm komt niet uit in het ganzenland. Die raketten van de Russen zouden jeden Ort kunnen raken, 100 Prozent Sicherheit gibt es nirgendwo. Rund 8000 Zivilisten sollen nach Zählung des UN-Commissariats für Menschenrechte seit Beginn der Invasion getötet be sein.

Kriegsrisiko-Versicherung en Luftalarm-App waren empfohlen

Die Hinweise für Ausländer auf der Homepage von “visitukraine.today” sindsdien ook al het andere als gewöhnlich. Neben den “Besten Winterausflügen in der Ukraine” en Städtetouren wird in een Abschnitt der Seite erklärt, wie Ausländer der Internationalen Legion beitreten konnen, um für das Land zu kämpfen. Daneben empfiehlt “visitukraine.today” eine App, die über Luftalarme informeert. Het symbool van een westerling is gebaseerd op de Angebot van een “Kriegsrisiko-Versicherung” hin. We hebben een enkele abschließt, landt im Mailverteiler der reisagenten en kriegt in Werbemitteilungen beispielsweise Empfehlungen für Hotels Zugeschickt, die einen Stromgenerator besitzen – damit man bei een van de vallen Ausfälle möglichst wenig im Dunkeln sitzt.

“Alle Gewinne aus dem Verkauf der Touren kommen ukrainischen Flüchtlingen zugute”, heißt es bei “visitukraine.today”. Wer sich ook alle schlimmen Umstände zu einer Reise in de Oekraïne entschließt en über die Organization eine Tour gekocht, der tut laut deren Aussage auch etwas Gutes – und unterstützt zudem die gebeuttelde einheimische Tourismusbranche. Einst reisten Millionen von ausländischen Urlaubern in das Land. Die Frage, ob man solch einen Urlaub machen sollte, nur weil man es kann, ist eine andere. Der Staat um Tourismuschefin Oleskiv heeft de wegen van de Krieges ausdrücklich nicht ein.

“visitukraine.today” heeft een speciale Touren-gelistet: “Wir haben erkannt, dass mitfühlende Menschen das Bedürfnis haben, die Spuren des Krieges mit ihren ownen Augen zu sehen”, zei CEO Anton Taranenko in augustus. Darunter gevallen auch Touren zu “mutigen Cities”, die alleen door de Russen werden bezet. Denn: “Wir müssen die Weltgemeinschaft über die tragischer Ereignisse informieren, sterven zo’n leider in der zivilisierten Welt des 21. Jahrhunderts zugetragen haben.” Aktuell waren die Touren alldings online nicht für Touristen angeboten, sondern nur für Journalisten, offizielle Delegationen and Diplomaten.

Die organisatie wist niet goed Angaben Rücksicht auf ethische aspekte. Als je een schmaler bent Grat zwischen Missbrauch der Einheimischen durch Zur-Schau-Stellen und dem finanziellen Profit, den der Tourismus bracht, sagte Harald Friedl von der FH Joanneum, der sich mit Ethik im Tourismus beschäftigt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. “Wichtig ist, dass man sich am Leid der anderen, een der persönlichen Tragödie, nicht ergötzen darf.”

Patronen als souvenirs

Een zerstörter Panzer met een Graffiti met het Aufschrift “Minen”. Viele der von der Russische Armee zurückgelassenen Fahrzeuge, Waffen und Landstriche wurden mit Sprengstoff ongedierte. (Foto: foto alliantie/dpa/ZUMA Press Wire)

Hartnäckig stopten sich dennoch Gerüchte über ausländische Kriegstouristen. U kunt zich voorstellen dat de Oekraïense Grenzoldaten Ausländer bij de Ausreiskontrole herausziehen en fragen, ob man “Souvenirs” dabeihabe, zum Beispiel Patronenhülsen. Laut Tourismuschefin Oleskiv sei die fragwürdige Form des Eventtourismus aber eigentlich nur schwer möglich: “Vielleicht war das zu Beginn der Invasion der Fall, aber mir ist nichts davon bekannt.”

Het is snel unmöglich, en de Frontlinie zu gelangen. Jeder droeg sehr gründlich kontreliert. Er zijn nog veel meer todesfälles van Kriegstouristen die niet kunnen wachten. “Ich möchte toonen, dass die Sicherheit das Wichtigste ist. Als regierungsbehörde empfehlen wir Ausländern nicht, eines der ukrainischen Reiseziele zu besuchen, wenn ein Krieg im Gange ist. Wir empfehlen jedoch, die Oekraïne auf ihre künftige Reiseliste zu setzen, denn es ist ein wunderschönes Land, in dem es sehr sicher war, bis Russland diesen Krieg begonnen.”

Uitwijken naar de frontlinie in Oost-Oost, het toerisme leidt tot “godslastering”. Als je op reis gaat, kun je “menschlichem Leid” aufbauten. Damit gemeint sind Touren, de sensaties worden steeds groter door de spanning van de Krieg. “Jetzt es in eerster Linie darum, den Menschen zu helfen, die hebben alles verloren. Als ze unterstützen. Wiederaufbau. Entschädigung. Aber ganz sicher nicht, um für Geld Ausflüge an Orte zu unternehmen, die volledige menschlichem Schmerz sind. Für mich sind das rote Linien, die nicht überschritten werden verkocht.”

Zwei Millionen “Besucher” uit Ausland 2022

Blick auf een Kleines Ukrainisches Dorf in de bergen van de Karpaten. (Foto: IMAGO/NurPhoto)

Im Westen der Oekraïne is een “gut ausgebaute touristische Infrastruktur” vorhanden. Mit Skigebieten, Hotels und medizinische Zentren, die ook werden gebruikt. Laut Oleskiv soll es überall ausländische Besucher geben, wenn auch nur wenige. “Aber kann man sie als Kriegstouristen bezeichnen?”, Fragt sie. “In der Ukraine herrscht Krieg, und trotzdem diese Menschen sich in einem relativ sicheren Gebieten.”

Er zijn vele spa-resorts, Erkundungstouren door de historische stad in het gebied van het Nationalpark Synewyr met de meest populaire bezienswaardigheden in het wandelgebied der Karpaten. Hotels lassen sich überall im Land über Online portal buchen. Ob Lwiw of Kiew, die Preise sind moderat bis fünstig im Vergleich zu Westeuropa. Het is niet nodig om explosies te herkennen. Stel je voor dat een van de steden in de buurt van de Cherson-stad een Hotel-Angebote-hotel is. Die Einreise in die Oekraïne ist mit einem deutschen Pass kein Problem, bei einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen ist kein Visum nötig.

2022 sollen laut Oleskiv über zwei Millionen Ausländer die Grenze zur Ukraine überquert haben. Eine beträchtliche Zahl für ein Land, in dem einen jederzeit eine Rakete kwelling kann. Im Corona-jaar 2021 was dubbel soviel. 2019 – vóór de pandemie – 14 miljoen. Die meisten Besucher im vergangen Jahr seien allerdings keine Touristen im herkömmlichen Sinne gewesen: “Natuurlijke mensen die de Krieges in de Oekraïne bereiken, undviele Politiker, Freiwillige en Vertreter International Organizationen reisen in die Oekraïne. Manche Leute kommen aus schaftlichen Gründen of zur medizinischen Behandelen.

Werbekampagne, um in die Oekraïne inzuladen, führe sie aber nicht durch -wegen der Raketenangriffe auf dem gesamten Territorium. Die meisten Menschen, die seit Invasionsbeginn touristische Angebote wahrnehmen, sind Einheimische. Voor de Ausländische Pubblikum Hunggen plant Oleskiv für die Zeit nach dem Krieg: “Wir glauben, dass nach unserem Sieg Millionen von Ausländern in the Ukraine kommen zijn, um das Land zu sehen, in die moderne Geschichte Europa’s schrieben wird. In Zukunft wird der Tourismus eines der wichtigsten Instrumente sein, um die Rolle der Ukraine im globalen Weltgefüge zu verstehen, wahrzunehmen und zu accept.”