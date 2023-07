Eine Löwin ist offenbar südlich von Berlin unterwegs. Es gebe authentische Zeugenberichte und auch Spuren, die darauf hindeuten, sagt ein Sprecher der Polizei Brandenburg Süddeutsche Zeitung. „Wir gehen davon aus, dass sich eine Löwin illegal im Waldgebiet aufhält. Zumindest in unseren Breitengraden unerlaubt.“

Die Behörden warnen die Bewohner rund um Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf östlich der Landeshauptstadt Potsdam davor, das Haus zu verlassen. Auch Haustiere sollten sicher untergebracht werden, heißt es in einem Tweet der Polizei Brandenburg. In Kleinmachnow rät die Gemeinde Händlern davon ab, ihre Stände aufzubauen. Der Rathausmarkt findet in der Regel am Donnerstag statt. Ansonsten sollen öffentliche Gebäude geöffnet bleiben, ebenso Kindertagesstätten. Allerdings dürfen die Kinder nicht im Garten spielen, wie eine Sprecherin der Gemeinde sagte.

Die Polizei ist mit einem Hubschrauber unterwegs, um die Raubkatze zu finden. Unterstützt wird sie von Jägern und dem Amtstierarzt.

Ein Anwohner sah das Tier gegen Mitternacht und filmte es beim Fressen eines wilden Tieres. Die Polizei habe die Spuren gesichert, sagt der Sprecher. Seitdem ist die Löwin verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich in einem Waldgebiet befindet und schläft.

Neben dem Verbleib der Raubkatze ist noch eine weitere Frage unklar: „Wir wissen einfach nicht, wo sie herkommt“, sagt der Polizeisprecher. Weder Zoos noch Zirkusse haben eine Löwin vermisst. Der Polizeisprecher ist jedoch optimistisch, dass der oder die Eigentümer identifiziert werden. „Das ist keine normale Katze. Wenn eine Löwin nach Deutschland kommt, muss das dokumentiert werden.“ Aber die Priorität besteht darin, das Tier zu finden.