Am frühen Morgen is zu einer Massenschlägerei onder Fußballballfans in Gelsenkirchen. Offenbar Anhänger von Borussia Dortmund en Rot-Weiss Essen sollen der Polizei zofolge mehrere Hundert Mitglied der Schalker Fanszene angegriffen haben. Meer personen werden ernstig letzt.

Am frühen Sonntagmorgen is es openbar zu einem organisierten Angriff von mindestens 100 gewaltbereiten Fußball-Hooligans auf Fans des Bundesligisten FC Schalke 04 komme. Bei der Auseinandersetzung wurden nach Polizeiangaben leastestens vier personen schwer verletzt, daunter ein Busfahrer. Rettungskräfte verorgten die Verletzten vor Ort, sie mussten zur stationären Behandlung werden in een Krankenhaus gebracht.

Meer Hundert Mitglider der georganiseerde Schalker Fanszene wollen mit Bussen zum Auswärtsspiel der Königsblauen nach Berlin bij 1. FC Union fahren. Um 6.22 Uhr volgt de Angriff der gewaltbereiten Personen, die nach Polizeiangaben vermutlich dem Feld der Fanszene von Rot-Weiss Essen en Borussia Dortmund zuzurechnen sind. Die Drittliga-Vertretungen der beide Klubs ontmoeten een diesem Sonntag aufeinander.

Of het nu gaat om massale apparaten, of om een ​​ander honkbalprogramma, zodat we meerdere Schlagwerkzeuge kunnen gebruiken. Bevor die Polizei vor Ort eintraf, hoe de Angreifer er heen gaat. Die Polizei ermitteltwegen Landfriedensbruchs en gefährlicher Körperverletzung.

Fans reageerden in een van de stellungnahme: “Schalke 04 verurteilt, wie unter gedem im Leitbild festcontenten, jede Form von Gewalt und wünscht den Verletzten eine fullständige Genesung.” Laut des Traditionsklubs seien die Busse mit den Fans trotz des Überfalls in Richtung Berlin aufgebrochen. Die Anhänger wollen en manschaft trotz der Vorkommnisse bei den Köpenickern unterstützen.

In der Alten Försterei in Berlijn liep een der Tabellenletzte beim Topklub der Stunde. De 1. FC Union würde mit onem Sieg the Tafellenführung voor hen FC Bayern übernehmen.