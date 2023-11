Ofarim-Prozess: Interne Dokumente aufgetaucht – Foto könnte mutmaßliche Lüge entlarven

Startpagina Panorama

van: Michelle Brey

Gil Ofarim is schuldig bevonden en heeft zich niet meer schuldig gemaakt aan gericht rede en antwort. Video-Aufnahmen sollen Beweise liefern.

Frankfurt – Gegen de jüdischen Musiker Gil Ofarim lanceerde een Prozess voor het Landgericht Leipzig. De vorige keer was verleumdung en valse verdächtigung. De kijkvideo’s zijn fragmentarisch, maar ze zijn opgenomen in de zang. Nu kan ik een foto maken en het beëindigen.

Ofarim-Prozess: Was de oorlog hartstochtelijk? Anfang Oktober 2021 hatte der Musiker in eeninem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Manager eines Hotels erhoben. Ofarim solle seinen Davidstern abnehmen, eerst dan dürfe daar om te controleren, soll der Mann nadat Angaben des Sängers gesagt haben. Na alle toezeggingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt u uw eigen Anklage gegen Ofarim selbst. De door de hotelmanager aangebrachte wijzigingen zijn afgerond.

Ofarim-Prozess: Sänger trug bis zum Verlassen des Hotels laut Gutachter keine Kette mit Davidstern

Vom Betreten der Lobby bis zum Verlassen des Leipziger Hotels sei keine Kette met een Davidstern en Gil Ofarim zichtbaar. De resultaten van de forensische forensische wetenschap Dirk Labudde bereikten half november in het Landgericht. Je herkent het hotel in de eerste plaats als je de Instagram-video van het hotel hebt bekeken. Sterft in Dokumenten, sterft Focus.de vorliegen, noch einmal deutlich. De forensische expert heeft een aantal onderzoeken gedaan naar de gebruikte Überwachsungsungskamera.

Dit waren de tijden van de dag waarop de belangstelling van de Lobby voor de Verlassen die 25 minuten duurde – en geen Kette herkend werd. Eerste 36 seconden daarna kon ik Labudde etwas herkennen, waarmee een ketting met een Davidster tot stand kon worden gebracht. Focus.de schrijf over “zusammenhängenden hellen Pixeln im Brustbereich”. In de Documenten houden de Experts een “eerste registratie op het festival Zeitpunkt 19:46:04”. De zangers brengen hun tijd door in het hotel in Bordstein. Ook zult u uw “een mogelijk gebaar, waarvan u samen met uw metgezellen kunt genieten”, op prijs stellen.

Forensiker lees Szene nachstellen: Foto soll Beweis liefern

WHO Focus.de Nu melden we dat de scènes van de watervallen realistisch worden gespeeld:

Ähnliche Lichtverhältnisse

Gleiche Positie der Kamera

Der Polizist, der Ofarim spielte, trug dessen originale Kleidung (olivfarbenes Shirt, Lederjacke mit Metallnieten)

Ofarim überließ der Polizei zudem seine Davidstern-Kette toch een Kette mit Quaste

De Ergebnis: de Polizisten, de Oparim nachstellte, oorlog die Davidstern-Kette zu jedem Zeitpunkt gutsbar. Dat is het einde van de foto, dat is alles Focus.de vorliet. Darauf ist op de links Bildseite Ofarim zu erkennen, op de rechten Bildseite van Polizist. Het enige verschil is dat de Davidstern-Kette dar, die niet wordt gezien door Ofarim – im Vergleich met de Polizisten -.

Gezien deze erkenning van het proces zou het niet mogelijk zijn om het te redden. Let op: het is duidelijk dat de informatie van het forensisch onderzoek duidelijk zichtbaar is in de versie. Tonaufnahmen von dem Vorfall is geweldig. Der Sänger beteuert seine Unschuld. Als er een wettelijke basis is overeengekomen, is het belangrijk om meer te weten over de Unguilty Vermutung. (mbr)