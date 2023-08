ÖVP zal Ende von Kassenbelegen beiringen Beträgen

Zumindest bij Beträgen bis 30 Euro soll kein „Zetterl“ mehr ausgerruckt zijn müssen – außer die Kundschaft möchte das. Het enige wat de einkauf doet, is een kwestie van tijd voor de Umwelt-schoonn, dus Plakolm. Man zou hier het Italiaanse of Frankische voorbeeld volgen, zoals Egger. Italiaans heeft een digitale uitgave en een frankrijkse bagatellgrenze van 30 euro bedacht.

De Wirtschaftsbund-schätzt, dass 70 Prozent der rund 2,8 Milliarden Transaktionen unter 30 Euro ausmachen. Rund 1.500 Kilometer Belege würden pro Tag ausdruckt zijn, das entspreche in etwa 2.000 Fichten.

Plakolm: Weniger „kleben“, meer „Hausverstand“

De meeste dingen die ik doe, zijn buiten de Mülllanden. Plakolm nutzt in de „Krone“ op dat moment, er zijn actieve en actieve activiteiten in de buurt: „Als een klimaschutz geht is, braucht es mehr Maßnahmen met Hausverstand en weniger Aktivisten, die sich auf die Straße kleben“. Seit Einführung der Regelung am 1. Jänner 2016 sind für all Einkäufe Kassenbelege auszuhändigen, unabhängig der Höhe des Betrages.

