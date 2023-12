Östersund: Johannes Thingnes is kritisch over zijn succes Sprint hard en reageer op Nawrath-Sieg

Dat ligt onder de andere kant, die het Trio over meer Muskelmasse verft als er zelfbst is.

Er zal geen tekort zijn aan veranderingen op het gebied waar zich enorme veranderingen zullen voordoen. Achtergrond is het Fluorwachs-Verbot an den Skiern, sinds dieser Greift.

„Ik denk dat er twee donzige varianten zijn in de variatie van een groot verschil. Het is beter om met een ski te kunnen vliegen, zonder het zware gewicht in het bovenlichaam. Ik ben er niet blij mee, maar er is geen enkele kans.“ Ik ben ook zelfverzekerd. Ik ben muss mehr Muskeln aufbauen“, gab zelf de beste biatlet van de verlorenen en Jahre zelfkritisch.