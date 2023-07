Österreichs Wiener Zeitung erscheint am Freitag ein letztes Mal als Tageszeitung in der Hauptstadt Wien und anderswo.

Die 1703 gegründete Zeitung erschien seitdem täglich und ist eine der ältesten noch existierenden Zeitungen der Welt.

„116.840 Tage, 3.839 Monate, 320 Jahre, 12 Präsidenten, 10 Kaiser, 2 Republiken, 1 Zeitung“, lautete am Freitag in einfacher, großer schwarzer Schrift auf der Titelseite.

Es erinnerte an die Ausgabe vom 27. April, als man die Nachricht erfuhr, dass die Auflage der Zeitung zu Ende gehen würde, als die Jahreszahlen 1703 und 2023 das Cover dominierten.

Im April erfuhr die Zeitung, dass ihre mehr als dreihundertjährige Ära der täglichen Printpublikation zu Ende gehen würde Bild: Helmut Fohringer/APA/picturedesk/picture Alliance

In ihrer letzten Ausgabe interviewte die Zeitung den österreichischen Bodybuilding-, Film- und Politik-Vorreiter Arnold Schwarzenegger und bewarb seine neue Biografie und Netflix-Partnerschaft. Er beklagte, dass die Zeitung im Gegensatz zur „Terminator“-Figur nicht behaupten könne: „Ich komme zurück.“

Was ist der Wiener Zeitung?

Erstveröffentlichung unter dem Namen Wienerisches Diarium (Wiener Tagebuch) erklärte die Zeitung in ihrer ersten Ausgabe vom 8. August 1703, sie wolle eine nüchterne Darstellung der Neuigkeiten „ohne rednerischen oder poetischen Glanz“ liefern.

Die stellvertretenden Chefredakteure Judith Belfkih und Thomas Seifert veröffentlichten am Freitag einen Leitartikel, der sich auf den Ruf der Zeitung als seriöse Analyse wichtiger Themen berief und sagten, dies sei ein Verlust für die österreichische Tagesmedienlandschaft.

„Dies sind stürmische Zeiten für Qualitätsjournalismus“, begann der Leitartikel. „Auf immer mehr Plattformen wetteifern seriöse Inhalte mit Fake News, Katzenvideos und Verschwörungstheorien um Aufmerksamkeit.“

Ist es die älteste Zeitung der Welt?

Das hängt teilweise davon ab, wie Sie den Titel definieren, z. B. ob er weiterhin täglich gedruckt werden muss oder ob er weiterhin in seiner ursprünglichen Stadt gedruckt werden soll.

Die Zeitung bezeichnete sich selbst als die am längsten erscheinende noch gedruckte Tageszeitung der Welt, obwohl mehrere andere europäische Publikationen versuchen könnten, Anspruch auf genau diese Auszeichnung oder eine ähnliche Auszeichnung zu erheben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gazzetta di Mantova (gegründet 1664) in Norditalien, das allerdings in den letzten Jahren von Mantua nach Mailand verlagert wurde.

Aber durch die Wiener Zeitung’s Abrechnung, die Hildesheimer Allgemeine Zeitung (gegründet 1705) im deutschen Bundesland Niedersachsen übernimmt nun die Führung, ein Anspruch, der unter deutschsprachigen Zeitungen sicherlich unumstritten zu sein scheint.

Warum wird verkleinert?

Der Wiener Zeitung ist redaktionell unabhängig, aber im Besitz der österreichischen Regierung. Die gedruckte Auflage ist solide, aber bescheiden, etwa 20.000 Exemplare an Wochentagen und etwa das Doppelte an den Wochenenden.

Das Unternehmen musste einen starken Umsatzrückgang hinnehmen, als durch eine kürzliche Gesetzesänderung die Verpflichtung von Unternehmen gestrichen wurde, für die Veröffentlichung von Änderungen im Handelsregister in der gedruckten Ausgabe eine Gebühr zu zahlen. Diese Rolle als Amtsblatt war zu seiner Haupteinnahmequelle geworden, wurde jedoch in ein staatliches Online-Register verlagert, da die österreichische Regierung erklärte, es sei notwendig, die EU-Standards für die Online-Bereitstellung öffentlicher Informationen einzuhalten.

Diese Änderung zwang die Zeitung letztendlich dazu, insgesamt 63 Stellen abzubauen, wodurch ihr journalistisches Personal von 55 auf 20 Personen schrumpfte.

Belfkih und Seifert beklagten eine verpasste „Jahrhundertchance“ der österreichischen Regierung, ein neues „an Qualitätskriterien gebundenes Finanzierungsmodell“ zu finden, das ihr selbst und dem unter Druck geratenen Staatssender ORF eine nachhaltige Absicherung hätte bieten können.

Dennoch spielten die Überschrift und das Fazit des Artikels auf den deutschen und englischen Spruch „Hoffnung stirbt zuletzt“ an und fragten rhetorisch, ob „eine neue Regierung diese Chance wieder/noch/trotzdem ergreifen wird“.

Was kommt als nächstes?

Die Zeitung löst sich nicht vollständig auf. Es wird weiterhin online verfügbar sein und es ist eine monatliche Druckausgabe geplant, allerdings müssen die Details noch in Stein gemeißelt werden.

