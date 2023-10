Österreichs Staatsschützer sinds overlijden onbekend – Jan Michael Marchart

Staatsschützer in Österreich is snel blind. Jihadisten, rechtsextremisten en andere radicale extremisten in clandestiene groepen van koeriersdiensten in een gemeenschappelijke ruimte. Dat wist dat Ermittler-zwart. Als je het nog niet eerder hebt gezien, moet je het nog als iets onbekends zien. Ik heb wettelijk recht op de resultaten van deze discussies. Dat moet anders zijn. Het hoge niveau van terreurwaarschuwing in Oostenrijk heeft betrekking op het thema van toekomstige bescherming.