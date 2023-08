Österreichs Dopingjäger rechnen ab: 412 Jahre Sperren plus neun Mal lebenslang – Sport

Wien – Precies 37.109 Proben genomen, 194 Verfahren geführt, bei 14 Freisprüchen 171 Sperren im Ausmass von insgesamt 412 Jahren sowie neun Lebenslängliche erwirkt. Dus umreißt die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) tegen de eerste 15 jaar tegen bestehens. 2008 gegründet, feierte sie am Dienstag im Beisein von Sports Minister Werner Kogler Geburtstag, Grußworte kamen von Witold Bańka, dem polnischen Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Als je ervan uitgaat dat Termine in Wien-stesten lang duurt, kunnen we zeggen dat het zo großartige Arbeit-leiste is.