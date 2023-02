Österreich und Schweiz: Mehrere Lawinentote

Stand: 05.02.2023 03:27

Mindestens fünf Menschen starben in Lawinen in Österreich und der Schweiz. Trotz Warnstufe vier in Westösterreich waren viele Wintersportler unterwegs. Schlechte Wetterbedingungen erschwerten die Suche.

Seit Freitag sind in Österreich und der Schweiz mindestens fünf Menschen bei Lawinen ums Leben gekommen. Der Wintersportler starb in den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. In der Schweiz sind im Kanton Graubünden zwei Skifahrer tödlich verunglückt.

Bei Kaltenbach im Zillertal in Tirol ist ein Wintersportler gestorben – es soll sich um einen 17-jährigen Neuseeländer handeln, der abseits der Piste unterwegs gewesen sein soll.

Zuvor war ein Skifahrer im Kleinwalsertal nach einer Suchaktion nur tot unter einer Lawine aufgefunden worden. Seine Familie informierte am Freitag den Rettungsdienst, weil er nicht nach Hause kam. Wegen starker Windböen und schlechter Sicht musste die Bergrettung die Suche abbrechen. Laut einem ORF-Bericht hatte der Mann ein Lawinenpiepser bei sich. Die Bergrettung konnte das Signal orten und fand den Mann am Samstag schließlich. Er wurde etwa anderthalb Meter tief begraben.

Schlechte Wetterbedingungen erschweren die Rettung

Ein 32-jähriger chinesischer Skifahrer ist am Freitag bei einer Lawine in Sölden im Ötztal (Tirol) ums Leben gekommen. Auch er soll außerhalb der markierten Pisten Ski gefahren sein. Trotz Warnstufe vier auf der fünfstelligen Skala in Westösterreich waren laut Nachrichtenagentur APA zahlreiche Wintersportler im Freien unterwegs. Mehrere Personen wurden demnach beim Verlassen verschüttet und verletzt.

Wie die Polizei im Schweizer Kanton Graubünden mitteilte, waren am Samstagmorgen zwei Skifahrer von der Piste abgekommen und dort von einer Lawine erfasst worden. Ein drittes Mitglied der Gruppe blieb unverletzt. Bei den beiden Toten handelt es sich um eine 56-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann. Die Rettungsaktion musste wegen schlechter Sicht und schlechter Wetterbedingungen vorübergehend unterbrochen werden.