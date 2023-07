Österreich testset voor EM-Quali in Linz tegen Moldau – Nationaal team

Wien – Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wird im Herbst in der Linzer Arena en Testspiel tegen de Republik Moldau. Wie der ÖFB am Donnerstag kan niet gaan, gastieren die Osteuropäer am 7. September (20.30 Uhr) in Oberösterreich. Voor het team van Ralf Rangnick werd het een Tage später in der EM-Qualifikation auswärts in Schweden weiter.