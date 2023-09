tz Welt

Aus: Robin Dittrich

Autofahrer in Österreich sollten künftig noch mehr darauf achten, wohin sie fahren. Dort kommt „Zonen-Zukunftsmanagement“ zum Einsatz.

München – Kfz-Kennzeichen werden in Linz künftig mit Videokameras erfasst. Dadurch können bei Regelverstößen automatisch Strafen verhängt werden. Allerdings erntet das digitale Upgrade einige Kritik.

Neue Radarfallen in Linz – Österreich geht gegen Geisterfahrer vor

Mit dem sogenannten „Zonen-Zukunftsmanagement“ können Videokameras jedes Kfz-Kennzeichen automatisch erfassen. Wer einen Führerschein besitzt, muss keine Konsequenzen befürchten; Die Daten werden nach der Prüfung automatisch gelöscht. Für Autofahrer, die ohne Genehmigung durch Verbotszonen fahren, kann es teuer werden. Da die Kameras die Nummernschilder erkennen, wird das Bußgeld automatisch verhängt. Auch andere europäische Länder gehen gegen Geisterfahrer und Raser vor. Unter anderem in Italien wurde die Zahl der Blitzer deutlich erhöht.

Bisher musste die Polizei in Linz stichprobenartige Kontrollen durchführen. Mit einem Kamerasystem soll sich das ändern. © Panthermedia/Imago (Symbolbild)

In Linz gibt es bereits einige Fahrverbotszonen, durch die nur Anwohner und Lieferanten fahren dürfen. Das bekannteste Beispiel ist der Linzer Hauptplatz, der teilweise nicht befahrbar ist. Bisher wurden diese Zonen nur stichprobenartig von der Polizei kontrolliert. Vorbild für das neue System sind italienische Städte wie Turin und Bozen, wo es sich seit langem bewährt hat. Das neue System soll vom Linzer Gemeinderat genehmigt werden. In Wien sollen neue „Superradar“-Fallen für bessere Geschwindigkeitskontrollen sorgen. Auch viele Bußgelder für Verkehrsstrafen wurden erhöht.

Geisterfahrer in Österreich: Neue Radarfallen in Linz stoßen auf heftige Kritik

Von der Freiheitspartei kam heftige Kritik an den Plänen zum „Zonen-Zukunftsmanagement“. Es besteht die Befürchtung, dass die Kontrolle eine Vorstufe zur City-Maut darstellt. „Eine solche Videoüberwachung gibt es in Mailand bereits, inklusive Zahlungspflichten. Sollten auch in Linz Vorbereitungen für eine City-Maut getroffen werden?“ fragte FP-Stadtrat Michael Raml. In einer Pressemitteilung von Raml heißt es kritisch: „ÖVP, SPÖ und Grüne haben sich darauf geeinigt, den Autofahrern in Linz das Leben schwer zu machen.“

Mit speziellen Videokameras sollen Fahrzeuge in Linz noch genauer kontrolliert werden – die Strafen erfolgen automatisiert. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Das Hauptproblem besteht für den Politiker darin, dass „insbesondere der Individualverkehr aus der Innenstadt verdrängt werden soll“. Für die Freiheitlichen gibt es „die unterschiedlichsten Autofahrer, darunter Anwohner, Lieferanten oder Kunden in der Innenstadt, die ein berechtigtes Interesse daran haben, dorthin zu fahren.“ Die Partei kritisiert, dass Software nicht eindeutig einschätzen könne, welche Autos überhaupt fahren dürfen. Verkehrsstadtrat Martin Hajart vom ÖPNV sagte hingegen, dass „eine City-Maut kein Thema ist, weder durch eine Hintertür, noch durch eine Seitentür oder die Vordertür.“ (rd)