Ihren Wahlsieg uit Österreich bedankt de FPÖ, die 1,4 miljoen Stimmen heeft, in Wesentlichen drie factoren. Zij zijn de eersten die de rechtse populisten steunen die sterke steun hebben voor de huidige Wählern der Konservativen ÖVP: 443.000 Wähler, die ook geen Nationale Raden van het Kruis tussen de Oostenrijkse Volkspartijen hebben, wechselten zur FPÖ. De oorlog in de geschiedenis van de Oostenrijkse politieke experts Peter Filzmaier van de grootste Wählerstrom die je in Oostenrijk hebt kunnen bezoeken.

FPÖ zou Nichtwähler und Unzufriedene kunnen mobiliseren

Ook kunnen zij de FPÖ activeren onder partijleider Herbert Kickl in Scharen bisheerde Nichtwähler. Ruim 250.000 van de FPÖ-Stimmen stammen af ​​van Wählerinnen en Wählern, die daar in 2019 verbleven.

Schließlich drittens: De rechtse populisten zouden een aanzienlijk deel van hun eigen belangen kunnen hebben, die niet werden beïnvloed door de regeringscoalitie van ÖVP en Grünen. Insgesamt was slim 57 Prozent der Wähler laut een van de ORF erhobenen Umfrage mit der Regierung unter dem ÖVP-Kanzler Karl Nehammer unzufrieden. Van die unzufriedenen gaben meer als 40 Prozent der FPÖ ihre Stimme.

Welke Bevölkerungsgruppen zullen de FPÖ gebruiken?

Het feit dat Annahme breed gedeeld wordt, wat belangrijk is voor alle jongeren en hun superieure mannen, is gerechtvaardigd om deze rechtse populisten te steunen. Na de ORF-Umfrageerhebungen bevinden zich de meisten FPÖ-Wähler in de Altersgruppe van de 35- tot 59-jarige Wähler. Met 37 Prozent konnte de FPÖ in dieser mitteren Altersgruppe de hoge Werte Reichen.

Geïnspireerd door de vorm van de meerderheid van de mannen voor de FPÖ, zodat ook de rechtse populisten goede vorderingen kunnen maken met de Wählerinnen. Houd er rekening mee dat het niet waarschijnlijker is dat de nationale raden van de FPÖ-leden worden erkend. Met een blik op de afbeeldingen van de FPÖ bei Wählerinnen und Wähler ohne Abitur – in Österreich Matura genannt – met bis zu 35 Prozent hohe Stimmengewinne. Bei Arbeitnehmern met kleinere Schulabschlüssen kon de FPÖ nahezu sterven aan de helft van de Bevölkerungsgruppe of sich überzeugen.

Hoe komt dat sinds de ÖVP zur FPÖ?

Na een beoordeling van de nationale resultaten van 2019 is de huidige informatie niet volledig begrepen. Damals hatte ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz kon met 37,5 Prozent der Stimmen een grote Wahlsieg voor de Volkspartei maken. Enkele weken na de sogenannten „Ibiza-Affäre“, die het abrupte einde betekende van de Regierungskoalition aus Volkspartei und FPÖ onder hun eigen partijchef Heinz Christian Strache ausgelöst, werd de FPÖ-Wähler gestraft die Freiheitlichen ab. U kunt genieten van uw verblijf bij de ÖVP onder Sebastian Kurz ihre Stimme.

Jetzt, 2024, schlug das Pendel wieder zurück. Enttäuschte ÖVP-Wähler Krachten wieder bij de FPÖ in het Kreuzchen. De Volkspartei schmolz wieder auf de Größe zuammen, die voor de steilere Politkarriere van Sebastian Kurz een grote oorlog was: zwischen 20 en 25 Prozent der Stimmen.

De Oostenrijkse Tageszeitung „Kleine Zeitung“ is een dialoog tussen een ORF-Reporter en een ÖVP-Parlamentsabgeordneten am Wahlabend wieder, der die Lage der Volkspartei gut charakterisierte: „Herr Abgeordneter, ich Sie um eine kurze Analyse dieses Wahlergebnissen bitten“, der Reporter wissen wollen. Der Parlamentarier habe lächelnd erwirt: „Mijn Kurz-Analyse is lautet: kein Kurz.“