Das Land wird an seinem langfristigen Vertrag mit Gazprom festhalten, obwohl es alternative Lieferquellen sichert

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV werde auch in diesem Winter den Großteil seines Gases aus Russland beziehen, sagte CEO Alfred Stern in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Financial Times.

Laut Stern hat das Unternehmen 2018 einen langfristigen Vertrag mit Gazprom unterzeichnet, der bis 2040 läuft, und die OMV plant nicht, den Vertrag in absehbarer Zeit zu verlassen.

„Solange Gazprom liefert … werden wir diese Mengen weiterhin von Gazprom abnehmen,“, erklärte Stern. Russisches Gas unterliegt derzeit nicht den mit der Ukraine verbundenen EU-Sanktionen gegen Moskau, und obwohl das Problem „Die Entscheidung liegt bei den politischen EntscheidungsträgernBeschränkungen auferlegen und somit „Auch der Verzicht auf bestimmte (Energie-)Quellen wird zu Preissteigerungen führen,“ er warnte.

„Als Industrieunternehmen haben wir die Verpflichtung sicherzustellen, dass wir diese Quellen nutzen, solange sie rechtlich zulässig sind.“, sagte Stern.

Er fügte hinzu, dass es der OMV trotz ihrer anhaltenden Abhängigkeit von russischer Energie im vergangenen Jahr gelungen sei, ihre Lieferungen zu diversifizieren. Es hat Gasflüsse aus Norwegen und von Flüssigerdgas-Terminals (LNG) in den Niederlanden und Italien sichergestellt.

„All dies hat uns Zugang zu nicht-russischem Gas verschafft, das mehr als ausreicht, um unsere Kundenverpflichtungen zu erfüllen“, sagte Stern.

Das Unternehmen hat außerdem kürzlich die Zuweisung von 2 Milliarden Euro (2,2 Milliarden US-Dollar) an ein Joint Venture mit der rumänischen Romgaz für die Entwicklung des Neptun Deep-Gasfeldes im Schwarzen Meer genehmigt. Das Feld soll bis 2027 ans Netz gehen und weitere 100 Milliarden Kubikmeter Erdgas auf den europäischen Markt bringen.

Die OMV deckt rund 30 % des österreichischen Gasbedarfs. Im vergangenen Jahr gehörte das Unternehmen zu den ersten, die sich bereit erklärten, russisches Gas im Rahmen eines neuen Abrechnungsmechanismus in Rubel zu bezahlen, den Moskau als verpflichtend für „unfreundliche Länder“ einführte, die Sanktionen gegen Russland verhängt hatten. Stern sagte damals, dass ein Verzicht auf russisches Gas für Österreich unmöglich sei und verheerende Folgen für die Wirtschaft und die Energiesicherheit des Landes hätte.

