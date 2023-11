Öl sinkt um 2 % aufgrund von Sorgen um eine „Nachfragezerstörung“ und schwacher China-Exporte

Die Ölpreise fielen am Dienstag um etwa 3 %, nachdem Chinas Exporte den sechsten Monat in Folge zurückgegangen waren, was eine Verlangsamung der weltweiten Nachfrage unterstreicht.

Die Exporte des weltweit größten Ölverbrauchers gingen im Oktober im Jahresvergleich um 6,4 % zurück, während die Importe um 3 % stiegen.

Die Rohöl-Futures für West Texas Intermediate (CL=F) und Brent (BZ=F) lagen im Morgenhandel bei etwa 79 bzw. 83 US-Dollar pro Barrel.

Tägliche Preisbewegungen von mehr als 2 % in beide Richtungen sind seit dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel im letzten Monat an der Tagesordnung, wodurch die Öl-Futures zwar volatil blieben, sich aber in den letzten zwei Wochen in einem Abwärtstrend befanden.

„Der Markt konzentriert sich weiterhin mehr auf die Zerstörung der Nachfrage als auf eskalierende Kriegsspannungen“, schrieb Dennis Kissler, Senior Vice President der Handelsabteilung von BOK Financial.

Moskau und Saudi-Arabien haben kürzlich ihre einseitigen freiwilligen Beschränkungen bekräftigt, die bis September zu einer Angebotsverknappung geführt hatten, obwohl Bloomberg-Daten zeigen, dass die Exporte aus Russland auf dem höchsten Stand seit vier Monaten liegen.

„Während die Lieferkürzungen in Saudi-Arabien und Russland nun bis zum Jahresende geplant sind, könnte es zu Betrügereien kommen“, sagte Kissler und wies darauf hin, dass der russische Schiffsverkehr auf Rohölexportniveaus hinweist, die über dem liegen, was der russische Ölminister angegeben hat.

OPEC+, eine Gruppe großer Ölexportländer, wird noch in diesem Monat ihr nächstes Treffen abhalten. Saudi-Arabien und Russland könnten beschließen, ihre einseitigen Beschränkungen bis ins nächste Jahr hinein zu verlängern. Diese Kürzungen kommen zu den Kürzungen durch den Rest des Ölkartells hinzu, die bis 2024 gelten.

Am Dienstag stieg der US-Dollar-Index (DX-Y), was ebenfalls Druck auf die Rohölpreise ausübte. Öl wird in Dollar denominiert.

