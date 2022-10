Öl-Demonstranten erscheinen vor Gericht, nachdem sie Van-Gogh-Gemälde mit Suppe beworfen haben

Aktivisten von „Just Stop Oil“ kleben ihre Hände an die Wand, nachdem sie am 14. Oktober 2022 in der National Gallery in London, Großbritannien, Suppe auf van Goghs Gemälde „Sunflowers“ geworfen haben.

Die Klimaaktivisten, die am Samstag Suppe über Vincent Van Goghs berühmtes „Sonnenblumen“-Gemälde warfen, erschienen vor einem Londoner Gericht wegen kriminellen Schadens, berichteten mehrere Verkaufsstellen.

Die beiden Frauen protestierten als Teil der Kampagnengruppe Just Stop Oil und bekannten sich während zweier kurzer Anhörungen vor dem Westminster Magistrates‘ Court auf nicht schuldig.

Nachdem sie am Freitag zwei Dosen Tomatensuppe über das Ölgemälde von Van Gogh geworfen hatten, klebten sich die Demonstranten auch an die Galeriewand. Sie wurden nach Angaben der London Metropolitan Police von Spezialisten entfernt und in Gewahrsam genommen.

Ein Sprecher der Nationalgalerie bestätigte, dass das Gemälde, das eine der ikonischen Versionen von „Sonnenblumen“ ist, die Van Gogh Ende der 1880er Jahre malte, unbeschädigt war. Es hat einen geschätzten Wert von 80,99 Millionen US-Dollar.

„Es gibt einige kleinere Schäden am Rahmen, aber das Gemälde ist unbeschädigt“, sagte der Sprecher gegenüber CNBC. Das Gemälde war mit Glas bedeckt, und es wurde gereinigt und am Freitagnachmittag in die Nationalgalerie zurückgebracht.

Just Stop Oil hat in den letzten zwei Wochen in London protestiert, und die Gruppe sagte in einer Pressemitteilung, dass ihre Aktionen „eine Reaktion auf die Untätigkeit der Regierung sowohl in Bezug auf die Lebenshaltungskostenkrise als auch auf die Klimakrise“ seien.

„Was ist mehr wert, Kunst oder Leben? Ist es mehr wert als Nahrung? Ist es mehr wert als Gerechtigkeit? sagte ein Aktivist in einem Video der Veranstaltung.

Just Stop Oil hat nach dem Protest breite Kritik von Umweltgruppen und Politikern der oppositionellen Labour Party erhalten.