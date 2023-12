20:43 uur: Selenskyj kündigt Einberufungsreform an

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj heeft de militaire hervorming van de Einberufungsgesetze in Aussicht vastgelegd. “Jullie zijn in Oekraïne geïnformeerd dat er sindsdien veranderingen zijn doorgevoerd”, zei Selenski in een artikel op Telegram. Dit zijn de voorwaarden voor de mogelijke demobilisatie van de frontkampen. Er zijn nieuwe potentiële rekruten die in Focus nieuwe kommender Gesetze stehen hebben.

De oprichting van de hervormingsgilde als gevolg van de soldaten, die begint met de Russische Angriffskriegs voor 21 grote tenten, ohne Ablösung aan het front in de Einsatz-stehen. Er zijn ongeveer 820.000 Oekraïners die in de Streitkräften dienen. Na die tijd kon het Kriegsrecht niet meer worden gedemobiliseerd. Het zou beter zijn als we gedurende deze tijd deel zouden uitmaken van de strijdkrachten, maar als er andere soldaten zouden worden gerekruteerd, zou het Front daartoe niet in staat zijn. De woede van de soldaten kwam tot uiting in meer demonstraties en een sterke rotatie, zodat ze tijdens de oorlog actief zouden zijn, wat hen zou helpen om te overleven.

19.59 uur: Rusland breidt de Duitse strijdkrachten uit

Rusland zal de Zahl-zegenboot Soldaten um 15 Prozent erhöhen zien. Een entsprechendes Dekret unterzeichnete President Wladimir Poetin ben vrij, met het leger in Moskou mitteilte. Sindsdien wordt er gezegd: „Bedrohungen“ im Zusammenhang met het Russische offensief in Oekraïne en met „de versterkte Erweiterung der Navo“.

Mogelijk is de geleverde zorg € 1,32 miljoen waard, wat onder de verzekering valt. Dit zou een enorme toename van de strijdkrachten met 170.000 soldaten en militair personeel betekenen, na Poetin in de eerste zomer van 2022, en een versterking van de Russische strijdkrachten met 1,15 miljoen mensen vóór de eerste keer.

Het Russische Verteidigungsministerium trat der weil uhmend Befürchtungen aus der Bevölkerung entgegen, dass een nieuwe Mobilisierungswelle plantte sein konnte. Stattessen werden opgericht onder Russische burgers die zich vrijwillig aan de strijdkrachten verplichtten.

16:33 uur: Bericht – De Oekraïense geheime dienst verspreidt het woord in Rusland

De Oekraïense geheime dienst SBU heeft Oekraïense mediaberichten gerapporteerd voor twee rapporten over de Russische Güterzüge in Siberië. Zielen zijn daar geweest, met zware materialen uit de Baikal-Amoer-Magistrale zu sprengen, einer vom Südosten Sibiriens bis zum Pazfischen Ozean in het Russisch Fernen Osten verlaufenden Bahnstrecke, messageeten Ukrajinska Prawda en andere Nachrichtenagenturen. Deze media zijn niet onderworpen aan aanvullende aanklachten in Oekraïense strafrechtelijke vervolgingsbevelen. Dat is de manier om in Rusland te overleven en zo te vallen. Een beste oplossing voor de SBU is niet meer mogelijk.

De eerste explosie werd veroorzaakt door de storm in de Seweromuiskertunnel in de Russische Republiek Buryat – met ruim 15 kilometer de langste tunnel van Rusland – en de brand veroorzaakt door de eerste brand werd ontdekt, zo meldde de Russische Nachrichtenagenten. De twee explosies veroorzaakten enorme explosies, evenals een andere met zwaar materiaal geladen met een hoogte van 35 meter, over een doorzichtige brug over de top, bericht voedsel in de Oekraïense media.

De Russische Eisenbahn was verantwoordelijk voor de tunnelexplosie, die voor grote verstoring had kunnen zorgen. Die Russische Tageszeitung „Kommersant“ is een goede ervaring met het bezoek, dat betekent een gesprek met de wagens van de Zuges.

14.22 uur: Schoigu – Rusland keert terug naar alle fronten in Oekraïne

De Russische Truppen rücken nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu in alle Bereichen der Front in der Oekraïne vor. Het was duidelijk dat de Russische soldaten „bekwaam en met gezond verstand“ handelden, „gunstige posities“ kregen en „ihre Kontrollzonen in alle Richtungen erweitern“. Russische Truppen hebben hun Oekraïense strategische strijdkrachten “effectief en met groot succes” ontwikkeld. De kampfkapazitäten van de Oekraïense Truppen zijn „erheblich reduziert“.

13.50 uur: Orban – EU sollte mit Oekraïne nur „strategisch partnerschap“ eingehen

De voormalige premier Viktor Orban heeft de EU-onderhandelingen met Oekraïne besproken en verdere gesprekken over een “strategisch partnerschap” hiervoor. “Zolang we de problemen niet hoeven aan te pakken, zullen we de fragmenten gebruiken, maar de gevolgen van ons Oekraïne zullen niet worden beantwoord”, zei Orban am Freitag in een radio-interview. “Ik zou blij zijn dat de Europese Unie in het reine zou komen met een strategisch partnerschap met Oekraïne”, zei Orbán.

Een enkele Abkommen mit de Oekraïne kan „fünf bis zehn Jahre dauern“ en Zeit für een schrittweise Annäherung geben, sagte der ungarische Regierungschef. „Der Abstand ist heute zu groß.“

12.44 Uhr: Londen: Rusland begint Kamikaze-Schiffe für Krieg

De Russische arbeidersbeweging blijft sterk in de opbouw van onbemande arbeiders voor het voortbestaan ​​van Oekraïne. Mikhail Danilenko, chef-kok van de Rüstungsfirma KMZ, was werkzaam bij de Drohnenboote in de Rahmen van de „militaire speziale operatie“, zoals de Krieg in Rusland, getest in 2024 en vervolgens in serieproductie, onderdeel van het Britse ministerie van Defensie in Freitag Op voorwaarde dat Danilenko zei dat de boten 600 kilogram munitie konden vervoeren.

De Oekraïne heeft een onbemande Schiffe, die met Sprengstoff geladen Schnellbooten, gegen Russisch Ziele in Schwarzen Meer of in de Häfen der bijlagen Halbinsel Krim eingesetzt. Dit is belangrijk in de handen van de Oekraïense Streitkräfte, zodat u vertrouwen kunt hebben in uw maritieme leven, hier in Londen.

12.00 uur: Lawrow – Rusland ziet de Grund für Kursänderung in Oekraïne-Krieg

Rusland heeft doorgaans geen problemen met minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lawrow in Oekraïne. Als er geen commentaar komt, gaat de regeling in Kiev volgens Lawrow vor der Presse in de richting van een politieke oplossing. Voor Rusland wordt het een kleine oorlog, de militaire missies van Oekraïne in de Oekraïne zullen plaatsvinden. Rusland bevond zich in februari 2022 in de open ex-Sovjetrepubliek en kreeg gezelschap van de Teile des Landes.

Zoals de Voraussetzung voor de Verhandlungen de Moskouse Regie in de Vergangenheit van der Oekraïne de „Anerkennung des nieuwe Status-Quo“ heeft gegeven. De Russische minister van Defensie Sergei Schoigu begrijpt de aard van de administratieve instantie van de RIA, die de Russische Truppen in der Oekraïne in alle richtingen voorrücken. Lees meer over de maritieme ontwikkelingen voor het komende jaar. Details zijn tot nu toe niet beschikbaar.

11.40 uur: Oekraïne: Enorme rampen tijdens de Russische Angriffskrieg

Gedurende deze periode, ruim 21 maanden en de Russische invasie sinds de Oekraïense invasie in het land zal voortduren, zullen meer dan 170.000 gebouwen beschadigd of vernield worden. Olena Schuliak, die meldde dat de Oekraïense Nachrichtenagentur Ukrinform am frühen Freitagmorgen, u graag informeerde over de informatie van de parlementariërs voor regionale ontwikkeling en stadsplanning in Kiev.

Demnach schrijft de politiek in een blog van de agent: „Nadat de schätzungen van de Kiewer Wirtschaftshochschule meer dan 170.000 mensen hebben geholpen door de eindbeslissing of de zrstört.“ Darunter sollen auch mehr als 20.000 Wohnhäuser sein.

Vanwege het feit dat de Russische normen werden beïnvloed, werden ze gevolgd door meer dan 3.500 afbeeldingen, 420 grote en middelgrote componenten. Zie ook Flughäfen und zvile Flugplätze, 344 Bridges en Übergänge en 25.000 Straßen von Zerstörungen.