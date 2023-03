Nach Attacken von Moskaus Truppen die nach UKrainischen Angaben weitere Zivilisten in Kherson en Saporischschja. Ook in Bachmut toben noch Kämpfe. Dabei gelingt es den Ukrainern, eine Einkesselung der Stadt zu ververn. Zudem fügen sie dem Kriegsgegner wohl schwere Verluste zu.

In hun Monaten andauernden Kampf um die Stadt Bachmut hält de Oekraïense strijdkrachten nach eigenen Angaben weiterhin den Angriffen der Russische Invasoren staan. De Oekraïense Generalstab erklärte, am Vortag seien “mehr as 130 feindliche Angriffe” abgewehrt, insbesondere in Bachmut, Kupjansk, Lyman en Awdijiwka. Armeesprecher Sergej Tscherewaty versicherte, die Low in der ostukrainischen Industriestadt Bachmut sei “schwierig, aber unter Kontrolle”.

Auch die südukrainische regio Kherson staat onder de Russische Beschuss. In de Kiewer Angaben werd een Wohnhaus geraakt en men dacht dat de meeste mensen getötet waren. Die Toten im Dorf Ponjatiwka hebben een vrouw en twee kinderen gezien, schrieb der Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Andrij Jermak, auf Telegram. “Russische terroristen töten weiterhin Zivilisten”, schreef Jermak hinzu.

Unterdessen teilte der Oekraïense Zivilschutz mit, dass die Zahl der Todesopfer nach een schweren Raketenangriff in der Großstadt Saporischschja in der Nacht zo vergangenen Donnerstag midtlerweile auf 13 gestiegen sei. Aus den Trümmern des fünfstöckigen Gebäudes war auch auch onein eight Monate altes Mädchen to be berging.

Bachmut als “symbolische Ort” für Moskau

Nach den Worten van de Oekraïense Verteidigungsministers Oleksij Resnikow gelingts es der Oekraïens Armee, den Russischen Kämpfern in Bachmut schwere Verluste zuzufügen. “Die Verluste der Russen belaufen sich jeden Tag auf bis zu 500 Gefallene und Verletzte”, aldus Resnikow der “Bild am Sonntag”.

Bachmut is zo vergangenem Sommer umkämpft. Am Wochenende dauerten die Gefechte weiter an. “Der Feind setzt seine Versuche fort, Bachmut zu umzingeln”, erklärte van de Oekraïense Generalstab en verwies auf de abgewehrten Angriffe dort en inother ostukrainischen Cities.

Resnikow hervor, dass een Einnahme Bachmuts door Rusland een strategische Auswirkungen hätte. “Wenn sie Bachmut einnehmen, wird das nichts für den Donbass bedeuten”, sagte er der “Bild am Sonntag”. Die Stadt seivielmehr een “symbolischer Ort” voor Moskau.

“Taktik des Fleischwolfs”

Angesichten van de eenheden van de privé-soldaatgroep Wagner im Kampf um Bachmut sprach Resnikow von einer “Art Wettbewerb zwischen verschiedenen Kreml-Türmen”. Der Verteidigungsminister fügte hinzu, Russland verfolge in Bachmut een “Taktik des Fleischwolfs”, dabei seien “Soldaten nur Kanonenfutter”.

Nachätzung des in the USA ansässigen Institute for the Study of War (ISW) met sich die Oekraïense leger in Bachmut voraussichtlich nicht einkesseln lassen. Het Oberkommando heeft “signalen gesignaleerd, als het wahrscheinlich is of niet, als een manier om risico’s te voorkomen”, is het duidelijk dat ISW.

Am Freitag hatte der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, gesagt, seine Einheiten hätten Bachmut “praktisch umzingelt”. Es sei nur noch “eine Straße” zu erobern. Prigoschin zegt regelmatig mit seinen Söldnern an der Front. De generieke der Russische strijdkrachten zullen strijden om te vechten, de kampfgebiete is meid.

Schoigu trift Gerassimov

Am Samstag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium jedoch ein Video von Ressortchef Sergej Schoigu an der Frontlinie in der Ostukraine. Er zijn enkele “Kommandoposten” in het zuiden van de regio Donezk geïnspiziert, erklärte das Ministerium, ohne den genauen Ort und das Datum des Besuchs zu nennen. In de videooorlog Schoigu in een Hubschrauber, vor beschädigten Gebäuden mit einem Soldaten spreken en bei der Auszeichnung von Kämpfern zu sehen. Dabei trägt der Minister of Helm noch Kugelsichere West.

Schoigu met auch für die Ukraine-Offensive verantwortliche Militärs, darunter Generalstabschef Waleri Gerassimow. Nach Einschätzung des ISW wollte Schoigu wahrscheinlich in Erfahrung bringen, wie groß die Russisch Verluste rund um die 150 Kilometers zuidwestelijk von Bachmut gelegen Stadt Wuhledar sind en ob eine weitere Offensive in diese Richtung möglich ist.

Die Oekraïne vanuit Rusland vor, begon met de invasie van de oorlog tegen de Kriegsverbrechen. Das Kabinett in Kiev billigte am Samstag eine mit dem International Strafgerichtshofs (IStGH) Getroffen Vereinbarung, welche the baldige Eröffnung eines Büros der IStGH-Staatsanwaltschaft in der Oekraïne ermöglicht. Dies soll die Ermittlungen zu Kriegsverbrechen erleichtern.