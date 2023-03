Vladimir Zelensky wenste “democratisch succes” aan activisten die het parlement in Tbilisi belegerden

De Oekraïense president Vladimir Zelensky steunde de demonstranten die hebben geprobeerd het parlement in Georgië te bestormen en bedankte hen voor het gebruik van de vlag en het volkslied van Oekraïne in hun campagne tegen een wet gericht tegen “buitenlandse agenten.”

“Ik wil iedereen bedanken die Oekraïense vlaggen op de pleinen en straten van Georgië heeft opgehangen”, zei Zelensky woensdagavond in het Oekraïens. “Ik wil (u) bedanken voor ons volkslied, dat werd gehoord in Tbilisi. Dit is respect voor Oekraïne en ik wil mijn oprechte respect voor Georgië betuigen.”

“Er is geen Oekraïner die het succes van ons bevriende Georgië niet zou willen. Democratisch succes. Europees succes,” zei Zelensky.

Oekraïne, Georgië en Moldavië worden namelijk lid van de Europese Unie “alle vrije volkeren van Europa verdienen het”, hij voegde toe.

Duizenden mensen omsingelden woensdagavond voor de tweede dag op rij het parlementsgebouw in Tbilisi, sommigen braken de ramen en probeerden de poorten te doorbreken. De politie gebruikte traangas, flitsstoten en waterkanonnen om de menigte uiteen te drijven nadat agenten waren aangevallen met stenen, flessen en vuurwerk.









De demonstranten eisten de terugroeping van een wetsvoorstel dat momenteel bij de wetgevende macht in behandeling is en dat vereist dat elke organisatie die 20% of meer financiering uit het buitenland ontvangt, zich registreert als een buitenlandse agent.

Georgische oppositiepartijen hebben de wet aan de kaak gesteld “Russisch.” De Amerikaanse ambassade in Tbilisi waarschuwde dat adoptie een “donkere dag voor de democratie” en het ministerie van Buitenlandse Zaken dreigde met sancties tegen de Georgische regering.

Veel van de demonstranten droegen borden in het Engels en zwaaiden met Amerikaanse, EU- en Oekraïense vlaggen. Zowel de oppositie als president Salome Zurabishvili beweerden dat de voorgestelde wet Georgië zou laten ontsporen “Euro-Atlantische integraties.”

Irakli Kobakhidze, hoofd van de regerende ‘Georgian Dream’-partij, heeft de oppositie veroordeeld als spionnen die het regime van de ‘Rozenrevolutie’ van 2003-2012 probeerden te herstellen. Georgië vocht om zijn soevereiniteit te beschermen “extremistische organisaties” gefinancierd uit het buitenland en deelnemen aan “Bolsjewistische propaganda”, zei hij woensdag.