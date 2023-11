Diese Ukraine-News vom Dienstag, 28. november 2023, sinds beendet.

21:53 Uhr | Oekraïne-Haushalt 2024 enthält zur Halfte Militärausgaben

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj heeft de Staatshaushalt de Landes 2024 uitgezonden. Der Wehretat von more as 40 Biljart Euro Kracht dabei bei de Hälfte der Gesamtausgaben aus. Het kost slechts 43 miljard euro (1,08 miljard euro) voor zowel de productie van wapens als voor het terughalen van munitie en wapens. Het resultaat van de oorlog is een verspilling van land met een minimale kostprijs van 44,37 miljard euro in de komende jaren, die snel wordt aangevuld voor de verdere ontwikkeling van onze producten.

Rund de helft van de geschätzten Gesamtausgaben van de Oekraïense Etats 2024 van ongeveer 84,08 miljoen euro die is gefinancierd door de schuld van Schulden. In Oekraïne is het na het begin van de Russische invasie in februari 2022 de Staatshaushalt in het westen van Unterstützung abhängig. De Begroting 2023 wordt dus gefinancierd met een budget van 38 miljard euro. Das entspricht beef 60 Prozent der gesamten Haushaltsmittel.

16:46 uur | Finland kent geen grenzen voor het passagiersverkeer in Rusland

Finland vertoont tekenen van grensovergang voor passagiersverkeer naar Rusland. De inhoud van de Finse minister-president Petteri Orpo mit. Na het einde van de Finse grensbescherming waren er de afgelopen weken dat de Zahl von Einreisenden vorwiegend aus dem Nahen Osten opkwam. Deze zijn ook te wijten aan de erfenisbevelen van Rusland over de grenzen en aan asiel in Finland. Helsinki lag in Rusland, Finland zou door mensen worden gedestabiliseerd. Nu is er in het zuiden van het land nog een grensstation voor goed verkeer op de weg.

Russische troepen blijven onderzoek doen naar de Britse militaire geheime diensten in de omliggende gebieden van het land in het oosten van Oekraïne. Wie verantwoordelijk is voor het Ministerie van Defensie in Londen, bevoegdheden Russische Einheiten bei ihrem Versuch, die Stadt mit einer Zangenbewegung zu umzingeln, in de Vergangen Tagen weitere kleine Vorstöße. Sinds oktober zien we jullie weer in oktober. We gaan nog kilometers door. Dat komt omdat „Great Russian Geländegewinne seit Frühling 2023“.

De Britse bedrijven zijn er ook verantwoordelijk voor dat de Russen een industrieel complex zijn voor kookreparaties, een van de belangrijkste operationele posities van de Oekraïners. Oekraïne heeft veel controle over het gebied en de kilometers worden afgelegd via de Corridor, boven de stad. Het Britse ministerie van Defensie is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 vrijgesproken van informatie over oorlogsbescherming. Moskau wirft Londen Desinformatie vor.

14:20 uur | Stoltenberg maakt vorderingen in het NAVO-Treffen Standhaftigkeit

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft deelgenomen aan de ministeriële bijeenkomsten van de militaire bonden tijdens de Unterstützung für die Ukraine gefordert. “Het is onze plicht, daarom moeten we ervoor zorgen, dat ons Oekraïne beschermd zal worden door de Waffen, dat we voorbereid zullen zijn”, zei iemand op de Dienstag in Brussel. Met vriendelijke groet, er is een belegering van Rusland, maar een tragedie voor dat Oekraïne, maar ook een geweldige ervaring voor die NAVO-oorlog.

De Botschaft an autoritäre Staats- en Regierungschefs in Moskou en Peking waren dann, dass sie bekommen, was sie wollen, wenn sie in een in een zijn Land een in zijn zijn een in zijn zijn, zijn zijn, zijn zijn, als Stoltenberg. De NAVO-staten hebben resultaten geboekt met hun militaire steun. Nu de herausforderung alle dingen heeft gedaan, waren deze onterechte rechters müsse.

13:51 uur | Frau von oekraïense chef van de geheime dienst, Poisonet

In Oekraïne heeft de Frau des Chefs des Militärgeheimdienstes GUR nach übereinstimmenden Medienberichts mit Schwermetalen begiftet zijn. De diensten van de geheime dienst zijn openbaar. Ook worden berichten voorzien van informatie over de noodzaak van de meest passende aandacht. Marianna Budanowa is de Gattin van GUR-chef Kyrylo Budanow, die thuis een grote populariteit geniet. De Militaire Geheime Dienst en de Binnenlandse Geheime Dienst volgen hun rapporten.

13:49 uur | Oekraïense Außenminister aus Protest nicht bij OSZE-Treffen

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is bij geen enkele bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Sociaal Werk in Europa (OSZE) betrokken. Dit is de mening van een spreker van de ministers in Kiev, met de steun van de Russische minister Sergej Lawrow van de ministers van het ministerie en de Donnerstag in de Noordse Mazedonische Hauptstadt Skopje.

Update 09:23 Uhr | Zehn Menschen Wegen Unwetters is Leben Komommen



Afbeeldingen: IMAGO/NurPhoto Dat is onbekend in de Oekraïense offiziellen Angaben zufolge bisher zehn Tote und 23 Verletzte gefordert. Na het verlies zul je de kinderen zien, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko op de ochtend van de dienst op het Telegram-kanaal. Ik schlimmsten sei de Lage in de sudukrainische regio Odessa. Ben Abend heeft president Wolodymyr Selenskyj in de videobotschaft noch van fünf Toten geprochen. De Angaben zufolge sinds aktuell insgesamt 411 Siedlungen in elf Regionen ohne Strom. Er moeten ongeveer 1.500 voertuigen zijn geborgen.

Deze onzekerheid had gevolgen voor Zuid-Rusland en Halbinsel Krim. Dort wurde ein Mann von den Wellen ins Meer geissen en ertrank.

3:25 uur | Kadyrow zal genoegen nemen met nieuwe kampen in Oekraïne

De tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow zal na het bezitten van Angaben-rundvlees 3.000 extra Kämpfer in dat Oekraïne regelen. Dat heb ik geleerd in de Nachrichtendienst Telegram.



Afbeelding: IMAGO / ITAR-TASS Die Kämpfer hätten „de beste Ausrüstung en moderne Waffen“, stond er. „Vanwege Jungs sterke kamp en sterke motivatie zal mijn ervaring er zijn.“ Ruim 26.000 Kämpfer zullen Kadyrow in Oekraïne laten wonen. Der Machthaber schreeuwt als enger Vertrauter des Russische Präsidenten Wladimir Poetin.

01:55 Uhr | Poetin unterzeichnet Haushaltsentwürfe



Afbeelding: IMAGO/ITAR-TASS De Russische president Wladimir Poetin heeft het Huis van Afgevaardigden afgewezen. Dit zijn de redenen waarom de regering de leiding heeft, aangezien het leger vastbesloten is. Dit is echt een antwoord op mijn bericht in de Vergleich zum laufenden Jahr um fast 70 Prozent. Die Regierung in Moskou beihren Haushaltsplänen von hohen Ölpreisen aus. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat Rusland dat Steuern für Unternehmen erhöhen muss, sollte diese Annahme nicht eintreten.

