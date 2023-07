Die ukrainischen Behörden haben Russland einen Streubombeneinsatz in der Stadt Kostjantyniwka im ostukrainischen Gebiet Donezk vorgeworfen. Een soort van Montagabend getötet, wie der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram mitteilte. Es gebe sieben Verletzte. Die Streumunition sei an einem Gewässer explodeerde, wo Menschen Erholung gesucht hätten. Kyrylenko veröffentliche een foto, auf dem vermutlich von Blut rot gefärbter Boden zu sehen war.

Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft war der getötete Bub zehn Jahre alt. Unter den Verletzten seien four Kinder, hieß es.

Rusland heeft in de Angriffskrieg de Oekraïne ondergedompeld in de internationale strijd om de strijd. Kremlchef Wladimir Putin liet zijn land uitkomen, dat Rusland zijn Arsenal met vallende arten dieser Waffen als Antwort auf den Einsatz von US-Streumunition in der Oekraïne nutzen könne. Die Oekraïne haatte de VS die munitie liefhad, um bei the Gegenooffensive zur Befreiung ihrer von Russland besetzten Gebiete mehr Erfolge zu erzielen.

Die über dem Boden explodeerde Streubomben verteilen Geschosse über größere Flächen. We kwamen vaak tot een ontploffing, terwijl de mijnen als Gefahr für Zivilisten auch in der Zeit nach Ende der Kampfhandlungen. Deutschland en 110 andere staten hebben hun wegen met een internationaal Abkommen geächtet. Nogmaals, noch de VS, noch de Oekraïne, noch Rusland hebben sich dem Abkommen zur Ächtung von Streumunition angeschlossen. Rusland is in februari gevochten tegen de Oekraïne.