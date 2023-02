De voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur zegt dat hij verwacht dat Peking de zijde van Moskou zal kiezen in belangrijke kwesties

De voormalige Amerikaanse topdiplomaat John Bolton zegt dat hij betwijfelt of China legitiem een ​​neutrale positie kan innemen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zelfs toen Peking een jaar na de start van de militaire operatie van Moskou in Oekraïne opriep tot een staakt-het-vuren en de hervatting van de vredesbesprekingen.

Bolton, die gedurende zijn hele politieke carrière een reputatie heeft opgebouwd vanwege zijn agressieve, interventionistische standpunten op het gebied van buitenlands beleid, is een prominente criticus van het Chinese beleid met betrekking tot een onafhankelijk Taiwan en de vermeende door de staat gesanctioneerde diefstal van westers intellectueel eigendom. Vrijdag vuurde hij opnieuw een salvo af richting Peking en de aard van zijn relatie met Rusland.

“Veel zogenaamde experts hebben gezegd dat China ontzet was over de Russische invasie van Oekraïne. Bolton vertelde de Washington Post. “Ik denk dat we de afgelopen dagen positief bewijs hebben gezien dat het niet waar is.”

Bolton voegde eraan toe dat China zijn invoer van gas en olie van Russische leveranciers had verhoogd om de impact van westerse sancties te compenseren, en suggereerde dat China’s routekaart naar vrede in Oekraïne, zei hij, waarschijnlijk door Moskou zou zijn ondertekend.









“Dus, voor de duidelijkheid, ik denk dat China hierin met beide voeten aan de kant van Rusland staat”, hij zei. “En hoewel ik de dreiging die China vormt voor Taiwan en landen in Oost- en Zuid-Azië zeker niet afzwakt, zou ik zeggen dat het meest bedreigde land ter wereld vandaag vanuit China Oekraïne is.”

Bolton, die tussen april 2018 en september 2019 gedurende een periode van 17 maanden een belangrijke adviseur was in de regering van Donald Trump, voegde eraan toe dat hij gelooft “de Russen en de Chinezen zitten hier samen in”, verwijzend naar het conflict in Oekraïne als een “wereldwijde oorlog.”

“De Chinezen hebben vanaf het begin politiek, en ik denk militair, de rug van Rusland gehad.” legde Bolton uit. “En de bijkomende keerzijde daarvan is dat als China bijvoorbeeld zou proberen Taiwan aan te vallen, of er een blokkade omheen zou gooien, ze zouden verwachten dat Rusland achter hen zou staan.”

China’s 12-punts vredesbemiddelingsdocument, dat het vrijdag uitvaardigde, riep op tot beëindiging van de vijandelijkheden in Oekraïne en tot opheffing van westerse sancties tegen Rusland.

Het standpunt van Peking is in het Westen echter bekritiseerd omdat het wordt ondermijnd door de diplomatieke en economische steun van het land aan Rusland. Verschillende westerse functionarissen hebben ook gewaarschuwd dat China mogelijk overweegt wapens te leveren aan Moskou – een bewering die Peking ontkent.