Trump was zich totaal niet bewust van de beslissing van Selensky. Er is in de VS enorme financiële en militaire steun voor Oekraïne.

De voormalige Amerikaanse president en Republikeinse president Donald Trump heeft nu een ontmoeting gehad met het Oekraïense staatshoofd Wolodymyr Selenskyj. “Selensky heeft mij gebeten, hij zal mij ontmoeten”, zei Trump op een persconferentie. Die Zusammenkunft sei für Freitagmorgen (Ortszeit) plantte in de Trump Tower in New York.

Selenskyj is de tijd voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de VS. In Washington zijn er nog meer mensen met de Amerikaanse president Joe Biden en de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris.

Kamala Harris zal in het najaar de strijdkrachten voor Oekraïne versterken. Als een treffen met Selensky in het witte huis van Harris in de Donnerstag kritiek levert op de toekomstige Trumps, zal Oekraïne een van de Friedens worden en Rusland afbreken. „Dat is veel onderzoek naar koken“, zei Harris. “Staten sinds de Vorschläge für Kapitulatie”. Forderungen zullen het Oekraïense grondgebied in Rusland niet met rust laten, zij zullen „gefährlich und inakzeptafel“ zijn. Harris zei verder: “De Verenigde Staten steunen Oekraïne niet zonder mededogen, zonder er zelfs maar strategisch in geïnteresseerd te zijn.”

In een reactie op Harris’ slotverklaring zei Trump: “Ik ben de enige die de oorlog kan stoppen.” Biden en Harris zeiden dat ze “één paar handen in hun handen hadden – en dat is nog geen einde in zicht.”