van: Stephanie Munk

Rusland intensiveert zijn Raketenangriffe in Oekraïne-Krieg, evenals in de regio Donezk. Die Oekraïne rapporteert indes hohe Russische Verluste. Nieuwsticker.

ik ben : Oekraïne meldt meer dan 1000 gesneuvelde soldaten Degenen die hier werken, verstrekken informatie van internationale media en militaire instanties, maar ook van de militaire partijen en hun bondgenoten. Met name de inhoud van het Armeense volk in Oekraïne is zeker niet de moeite waard om te lezen.

Update van 30 november 12.36 uur: Rusland is van plan het luchtruim in Oekraïne te openen. De inhoud van het Britse ministerie van Defensie op X (formeel als Twitter) met een nadere blik op de informatie van de geheime dienst.

De nieuwe divisie in de Oekraïne-Krieg was gestationeerd in de regio Cherson. Damit is de moeite waard om plezier te hebben met de Russische vliegreizen in Oekraïne.

“De divisie is duidelijk zichtbaar en de definitieve Elite-normen van de Russische luchtmacht zijn er niet”, zei hij in de Britse boodschap.

Oekraïne-Botschaft in Rusland Staats-TV: Hacker zei Wolodymyr Selenskyj

Update van 30 november 11.47 uur: De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj heeft alle Russische zenders, zijn politieke Botschaften: Hacker heeft een geweldige relatie met de Russische tv-zenders. Darüberberichtet der nachrichtenafzender Ntv en zie hierover meer op het Telegram-kanaal.

Omdat de Russische Federatie de controle heeft over de Krim-kanalen, zit de hacker in het Russische tv-programma en zijn ze verbonden met dezelfde tv-kanalen die worden uitgezonden door de Oekraïense presidenten, die Selenski start vanuit de Oekraïne-Kriegs met hun volk.

Onderdelen blijken ook dat de namen van de afzenders van de hacker zijn gewijzigd, heißt es. De naamgeving van het politieke beleid van Poetin kan ertoe leiden dat Poetin zich bewust wordt van zijn zaak. Een spreker van Rusland heeft een grondige kennis van de Krim op basis van cyberveiligheid, zo zal op de tv verschijnen.

Ruim 1000 soldaten, veel gepantserde personendragers: Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Kiev – Oekraïne luidt het einde van de winter in. En het land is verantwoordelijk voor de multitasking van Rusland, de Oekraïense infrastructuur van bommen en raketten, en de veiligheid van het milieu in Leiden, Kälte en Einknickt. Het gegenoffensieve gevecht tegen het Greifende Russische leger in de Letzten Monaten nicht in Erhofen Erfolg. De opvattingen over de oorlog in Israël houden verband met de internationale impact.

Tijd om te beginnen Wladimir Poetin’s Truppen weiterhin unermüdlich Raketen- und Bombenangriffe. Op de Donnersdag (30 november) meldde de enorme Russische angst in Oekraïne in de regio Donezk in de Ostukraine, met de melding van de Nachrichtenagentur dpa.

Angriffe tegen de Oekraïne: Rusland bombardeert regio Donezk

Offenbar feuerten Russische Truppen sechs S-300-Raketen auf de Stadte Pokrowsk, Nowogrodiwka en Myrnograd ab. Zij zullen immers verloren gaan in Oekraïne en er zullen mensen verloren gaan vanwege vier kinderen. In Trümmern, ook niet nadat vijf vermiste personen waren gemeld, erkenning van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko in Online Services.

De eerste keer dat ik daar woonde, was de grootste en langste Drohnenangriff in de hoofdstad Kiev sinds het begin van de Oekraïne-Kriegs Gegeben – znischerweise am Tag des Holodomor-Gedenktages, een dem an die von Russland gezielt verursachten Hungersnot 1932 werd herdacht.

Beeld van het front in de Oekraïne-Krieg nahe Bachmut: Een verwundere Oekraïense Soldat in Begleitung von Rettungssanitätern des Militärs. © Sergey Shestak/AFP

Oekraïne meldt Russische Verluste: Ruim 1000 gesneuvelde soldaten in één tik

De Oekraïne is gebaseerd op de Russische aanvallen op de Duitsers en vermeldingen van hun erfenis. Wie van de generale staf van het Russische leger ben Donnerstag (30 november) laut der ukrainischen Tageszeitung Oekraïne Pravda gemeld, hebben de Oekraïense strijdkrachten in de 24 troepen van 1180 Russische soldaten ontvangen en 13 Russische tanks neergelegd. In Oekraïne zijn 28 pantservoertuigen van de Russen geboren.

De Russische Verluste im Oekraïne-Krieg

De von der Oekraïne proklamierten nieuwe Verluste Russlands sinds de nachfolgenden Telefoon zu entnehmen. Deze gegevens kunnen niet worden geverifieerd. Rusland is vrij van de last van lijdende soldaten en anderen aan het front.

Soldaten : 328.760 (+1.180 van Vortag)

: 328.760 (+1.180 van Vortag) Panzer : 5.551 (+13)

: 5.551 (+13) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.340 (+28)

: 10.340 (+28) Artillerie systemen : 7909 (+1)

: 7909 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 910

: 910 Luftabwehrsysteem : 600

: 600 Drohnen : 5.954 (+10)

: 5.954 (+10) Rockets/Marschflugkörper : 1567 (+2)

: 1567 (+2) Schiff: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklading en extra voertuigen : 10.361 (+13)

: 10.361 (+13) Speciale voertuig- en onderhoudsuitrusting: 1.124 (+3)

De Russische strijdkrachten hebben veel spijt: de explosie van een landmijn is een hogere Russische generaal in ons leven. Rusland heeft de Tod des Generalmajors Wladimir Sawadski in Oekraïne-Krieg Mittlerweile bestätigt. Hoge Verluste auf beide Seiten gibt is in der Schlacht een stadt Awdijiwka. Wederzijdse Aufnahmen der Oekraïne zegen das Ausmaß der Kämpfe. (smu/dpa)