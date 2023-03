“Kanonenfutter” und “Taktik des Fleischwolfs”: Met diesen Worten beschreibt der ukrainische Verteidigungsminister, wie russische Soldaten an der Front ihr Leben.

De Russische militairen hebben geleid tot Angaben aus Kiew bij der Schlacht in de ostukrainische stad Bachmut enorm hoge Verluste. “Die Verluste der Russen belaufen sich jeden Tag auf bis zu 500 Gefallene und Verletzte”, zei de Oekraïense minister van Defensie Olexij Resnikow over “Bild am Sonntag”. Die Russische Soldaten seien leighlich “Kanonenfutter” in der von Moskau genutzten “Taktik des Fleischwolfs”. Unabhängig lasssen sich die Angaben zu den Verlustzahlen nicht überprüfen.

Allerdingen zijn de steden die in de stad liggen. In dem Raum ist vor allem die Söldnereinheit Wagner actief. Deren Chef, van de kredietwaardige Oligarch Jewgeni Prigoschin, hoed in der Vergangenheit in Russisch Gefängnissen Manner für die Truppe rekrutiert. Gerade unter diesen Gefangenen sollen Messages zofolge die Verluste extrem hoch sein. De Mensenrechtenorganisatie”Rusland hinter Gittern” hatte zuletzt davon sprak, dat vond 50.000 in Gefängnissen angeworbenen Söldnern nur noch 10.000 an der Front seien. Der Rest sei gefallen, verwundet, gefangen worden genomen of desertiert.

Laut Resnikov ist Bachmut “für die Russen ein symbolischer Ort”, weshalb die Anstrengungen für die Einnahme der Stadt so bedeutend seien. Het kan zijn dat er verschillende manieren zijn waarop we de kampen in Donbass kunnen vergelijken, en dat is de tijd.

In der Vergangenheit hatte alldings auch die Führung in kies Bachmut eine hohe symbolische Bedeutung verliehen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprak onder andere von der “Festung Bachmut”, die niet werd opgegeven. Heute sind die Töne gemäßigter. Der Fall der Stadt wordt meegezogen in Betracht als Möglichkeit. Allerdingen zullen Oekraïne zo lang sterven als de heerschappij en de stellungen blijven bestaan, ook als we de Russische Truppen beim Anrennen dagegen vielen Zeit und Kraft verlieren.

dpa