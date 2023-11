De Oekraïense hoed in de Vergangen Nacht van de Russische Drohnenangriff Russlands erlebt. Dat is het deel van de Oekraïense Luftwaffe. De ziel leeft voor al het leven.

+++ 07:39 Klitschko über Drohnenangriffe vor Holodomor: „Erneut Völkermord am Oekraïense Volk“ +++

In de nacht waren ze de Oekraïense Holodom Memorial Day, met de Sovjet-dictator Josef Stalin al 90 jaar van miljoenen Oekraïners vanwege een hevige honger, maar begon Rusland met Drohnenangriffe in Kiev. „We kijken uit naar Rusland, de Oekraïners met raketten en regenbuien, ze zijn in de winter met warmte en licht, en onze steden en dorpen zijn warm. Het is belangrijk om een ​​volksochtend te houden onder het Oekraïense volk“, schrijft Kiew’s burger burgemeester Vitali Klitschko op Telegram. „Der Angreifer muss als alle Mal gestraft zouden worden, omdat dergelijke generaties van Oekraïne Fantasien sterben niet ziek maken“, zei Klitschko verder.

+++ 06:57 Rusland valt Kiev aan vanwege Stunden mit Drohnen – meer Verletzte +++

Russische Streitkräfte begon in de nacht van een uitgestelde Drohnenangriff in de Oekraïense Hauptstadt Kiew. Wie rapporteert aan de Oekraïense Zeitung „Kyiv Independent“ zal verantwoordelijk zijn voor het verlies van twee mensen, die een elfjarig kind zullen achterlaten. Het is waarschijnlijker dat ze in een huis wonen zonder in een beschadigd huis te wonen, met dezelfde inwonende burger Vitali Klitschko. Er zijn berichten over Telegram van Trümmern abgeschossener Drohnen, die in der Hauptstadt abgestürzt seien. Papa om meer koppels te zien Gloednieuw. De mensen lijken in de noten te zitten, de angst blijft hehe. Die „Ukrainska Prawda“ is geschreven op A dpa-Reporter rapporten van hevig vuur, lange en zware brandweerlieden.

+++ 06:41 Zivilist bij Russische Angriff in de Oblast Cherson +++

Het Russische leger dat deel uitmaakt van het zuiden van Oekraïne en de Oblast Cherson bestrijkt, is een mens. Dit is de boodschap van de constitutionele Oekraïense Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf de regional Militärverwaltung. Je kunt nog steeds van je leven genieten nadat je 50 jaar met je leven hebt geleefd, en je leven zal voor altijd verloren zijn. “Om 16 uur werden we blootgesteld aan de aanval op het dorp Dniprowske. Ze waren bewapend met artillerie”, zei hij in het bericht van Oleksandr Prokudin, leider van de Chersoner Militärverwaltung, op Telegram.

+++ 05:26 Drohnen steuern auf Kiew zu +++

Im Raum Kiew is in de frisse ochtendstunden Drohnenalarm. De Russische strijdkrachten hebben een boze über-vororten van de Hauptstadt begonnen, schreibt de Leiter van de Militaire Verwaltung van de Stadt, Serhii Popko op Telegram. Auch Kiew’s Bürgermeister Vitali Klitschko waarschuwt dat er meer groepen Drohnen zijn met Kiew-zussen.

+++ 03:38 Kreml früheren Ministerpräsidenten zum „ausländischen Agenten“ +++

Moskou steunt de eerste Russische premiers en de huidige oppositie in ballingschap, Michail Kasjanov, als „auslandischen Agenten“. Kasjanov, in de Oekraïne-Krieg op de website, werd geplaatst op een gedetailleerde lijst van de ministeriums van Justitie. Het Ministerium vraagt ​​Kasjanow om “de militaire speciale operatie in Oekraïne” over te nemen. Je zult horen van het “Russische Anti-Crime Comité” en hun activiteiten zullen worden abzielten, “de Russische Außen- und Innenpolitik zou in diskrediet worden gebracht”. De commissie werd verslagen tijdens de jaren van de Russische oppositie, terwijl de verbannen ex-oligarchen Michail Chodorkowski. Kasjanow-oorlog van 2000 tot 2004 Eerste minister onder president Vladimir Poetin.

+++ 02:25 Premier: Rusland is Armenië verschuldigd aan bezahlte Waffen +++

Rusland is niet verliefd op de Duitsers, want de Armeense premier Nikol Paschinjan en de Duitsers maken zich zorgen, en dat de discussies over de oplossing van de problemen in de Gange worden besproken, die verantwoordelijk zijn voor de politieke Nachrichtenagentur ArmenPress. Een mogelijke oplossing zou gevonden kunnen worden in de schuldenlast van de Armeense schulden in Rusland in de Hoogste Landen. Pashinyan heeft geen idee meer van de Waffen of de Eriwan-dafür bezahlt hat. De verandering tussen Eriwan en Moskou is sterker geworden, het Rusland dat de Einnahme von Berg-Karabach handhaaft tijdens Aserbaidschan trotz der Präsenz Russische Friedenstruppen in de Regio nicht verhindert dit.

+++ 01:11 Kreml droht Moldawiens Führung weg Sanktionen +++

De Russische Regierung heeft de Moldavische Regering weg van de Entscheidung, sich an de EU-Sanktionen gegen Russland zu beteiligen, met Vergeltung. “Wij maken ons hier zorgen over als een verdere ontwikkeling van het leiderschap van de Moldaviërs, die volledig geïntegreerd zijn in de anti-Russische campagne van het ‘collectieve Westen’”, stelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het parlement van Moldavië heeft een Algemene Vergadering, die onderworpen is aan andere Maßnahmen gegen Personen und Institutionen vorsieht, gegen dat de EU de Russische Einmarschs in de Oekraïne weegt. De president van Moldavië, Maia Sandu, heeft de laatste mars van Rusland in Oekraïne uitgevoerd en is gedwongen zich te onthouden van Moskou. Moskau bestrijdt die Vorwürfe.

+++ 23:21 Minister van Defensie: Wilders Wahlsieg gefährdet Oekraïne-Hilfen +++

De Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft een rapport gepubliceerd over de situatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken over de Oekraïense opvattingen over de belegeringen van Geert Wilders en de Signaalpartij voor de Vrijheid (PVV) in beide Republieken. zuvor. „De PVV is de grootste partij en is niet verantwoordelijk voor de unterstützung der Oekraïne. Zeitweise oorlog is pro-Russisch eingestellt. Das Kracht mir Gengen“, zei hij. Wilders, de PVV-partij, is hier 37 van de 150 zittingen in het Nederlandse parlement, spreekt lang na het einde van hun leven en heeft een duidelijk begrip van Rusland en de verdere steun van Oekraïne in Nederland.

+++ 22:15 Kiew afgeleverd Wehrpflichtigen Entlassung aus den Streitkräften +++

De trots van de aanhoudende Russische Angriffskriegs zal zowel de Oekraïense militaire soldaten aan het einde van hun Pflichtwehrdienstzeit als de strijdkrachten in hun greep houden. In de Algemene Stabssitzung seien schwere Fragen der Mobilmachung, Demobilisierung und Rotation angesprochen zei president Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Het is een herinnering aan strijdkrachten, waarmee vóór het begin van de oorlog geen rekening werd gehouden. Nadat Olexij Danilov de Nationale Sicherheits- en Verteidigungsrats der Oekraïne had gesteund, hoe Selensky de militaire strijd zou voeren, zouden deze soldaten worden gedemobiliseerd.

+++ 21:51 Duitsland houdt in de winter van Patriot-System +++

De fabriek in Duitsland, in Oekraïne, komt in de winter met een goed Patriot-Luftabwehrsysteem, zegt de Duitse Botschafter in Oekraïne, Martin Jaeger, in een interview met het nachrichtenagentur-formulier. „De situatie in de winter zou gemakkelijk kunnen worden opgelost. Oekraïne heeft de beste bedoelingen en daarom zal het weer blijven groeien en zullen we er mee om kunnen gaan“, zegt Jäger. Volgens de diplomaat zal Duitsland graag IRIS-T-Systemen en ook het Patrot-System in Oekraïne introduceren.

+++ 21:32 Selenskyj fordert, dass die EU „ihre Versprechen erüllt“ +++

Oekraïne staat nu open voor de presidenten Wolodymyr Selenskyj na het begin van het Verdrag betreffende de EU in december. Als u de Letse president Edgars Rinkevics ontmoet, wordt u geïnformeerd over de informatie die Oekraïne heeft verstrekt over de nadruk van de Europese Unie op uw land en over uw opmerkingen in deze maand. „Wir warten auf diese Entscheidung and darauf, dass the Europäische Union ihre Versprechen üllt“, zei Selenskyj Hinzu. De Oekraïense president bedankt Rinkevics voor Lettlands Unterstützung gegenüber der Oekraïne. Riga leeft ook van de liefde van de Duitsers en de verdediging van de Russische strijdkrachten, en van de hulp van hun bondgenoten, evenals van de beste inspanningen van de Oekraïners in de EU.

