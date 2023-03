De Oekraïense anticorruptiebehörde NAZK soll gegen den österreichischen Unternehmer Siegfried Wolf en den russischen Oligarchen Oleg Deripaska ermitteln. Het rapport van de “Spiegel” und verweist auf die Angaben einer Sprecherin. Die Behörde untersuche derzeit, ob Wolf beim Kauf des Russlandgeschäfts des fränkischen Autozulieferers Schaeffler as Strohmann für Deripaska handle. Ein Kaufvertrag für die Russische Schaeffler-Tochter sei im December mit der Firma PromAvtoKonsalt unterschrieben, eine Übertragung der Anteile and Siegfried Wolf sei bereits in the Wege Geleitet. Schaeffler heeft de “Spiegel” van het beste ontwerp gegenüberd. Ermittlungen van de Oekraïense anticorruptiebescherming tegen een ander krediet met een hoogte van 300.000 euro, de PromAvtoKonsalt im december van een Russische firma die eigendom is van de Nederlandse Firma Optitech Distribution Holding.

+++ 07:57 Papst: Konflikt wird von imperialen Interessen angetrieben, nicht nur von Russland +++

Der Krieg in der Oekraïne met von den Interessen mehrerer “Imperien” angetrieben und nicht nur von dennen Russlands, sagt Papst Franziskus dem italienisch-schweizerische Sender RSI. Franziskus zei dat, er is een Treffen met de Russische Präsidenten Wladimir Poetin, um zum Frieden beizutragen.

+++ 07:20 ISW: Wagner-Söldner schinen “tactische pauze” einzulegen +++

Die Söldnergruppe Wagner kon in Bachmut een “tactische Pauze” einlegen, dus das in den USA ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem aktuellen Update. Als ISW davon aus, dass Wagner abwartet, bis genügend Verstärkung durch konventionelle russische Truppen eingetroffen ist, voordat es sich aus dem Gefecht zurückzieht. “Die ankunft einer größeren Anzahl konventioneller russischer Truppen in hun Gebiet konnte darauf hindeuten, dass die russischen Streitkräfte beabsichtigen, den möglichen Höhepunkt von Wagners Offensivoperationen in Bachmut met nieuwe konventionellen Truppen auszugleichen”, aldus ISW.

+++ 06:37 Selenskyj zu Russisch Angriffswelle: Oekraïne wird “nicht in Ketten sein” +++

De Oekraïense Präsident concretes nach dem Russian Großangriff mit Raketen en Drohnen den Kampfeswillen seines Landes. “Wir haben bereits gezeegt, wozu die Ukraine ist in der Lage”, zegt Wolodymyr Selenskyj. “En ganz gleich wie heimtückisch Russlands Aktionen sind, wird unser Staat und Volk nicht in Ketten sein.”

+++ 05:59 Was heute wichtig wird: Biden empfängt von der Leyen im Weißen Haus +++

Im Osten der Oekraïne dauern die Kämpfe um die strategisch belangrijke Stadt Bachmut im Gebiet Donezk an. Präsident Selenskyj zal Bachmut als Festung stoppen, um zu voorkomen, dass die Russen von dort aus noch tiefer in das Landesinnere vortrude.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de voorzitter van de EU-commissie van der Leyen in Weißen Haus zu Gesprächen auch über die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine.

Frankreichs staatshoofd Emmanuel Macron en de Britse premier Rishi Sunak Wollen am Vormittag mit Mitgliedern Beider Regierungen im Pariser Élyséepalast in onem gemeinsamen Gipfel ebenfalls über one Verstärkung of Cooperation bei Waffenlieferungen en the Ukraine and der Ausbildung oekraïense Soldaten beraten.

+++ 03:30 Von Notz pocht auf umfassende Information zu Pipeline-Sabotage +++

Vor één Sondersitzung van de Parlamentarischen Kontrollgremiums zu den Nord-Stream-Explosionen dringt er bij de Vorsitzender Konstantin von Notz op aan om een ​​volledige Unterrichtung te gebruiken. “Het is het beste van een fundamentele informatievoorziening”, zei de Grünen-Politiker de “Tagesspiegel”. “Wir Abgeordnete maakte een programma van algemene en wollen programma’s van der Bundesregierung umfänglich auf den aktuellen Established.” Das Parlamentarische Kontrollgremium kommt heute zu einer Sondersitzung sisterammen. Es ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes Zuständig. Die Bundesregierung moet de Gremium over de Tätigkeiten der Nachrichtendienste en über Vorgänge von besonderer Bedeutung unterrichten.

+++ 01:41 Selensky doorbrak nieuwe Sanktions tegen Rusland +++

De Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky ging naar Rusland om de energie-infrastructuur tegen Moskau te beschermen. Es müsse mehr Druck auf Russland geben, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. Als er kritiek op is, is het mogelijk dat een Raketenschlag van von Russland Atomkraftwerk Saporischschja erneut zeitweilig vom Stromnetz abgecappt war. “Dat is een onkritische situatie”, zegt eh. Rusland kon de atomen van de Sphäre onschadelijk maken om de partner mehr sein te geven. “Das bedeutet, je schneller Russlands Nuklearindustrie Ziel von Sanktionen is, desto sicherer wird die Welt sein.”

+++ 22:29 Slowakije zal Oekraïne Kampfjets MiG-29 liefern +++

Die Slowakei zal der Oekraïne Zusammen mit Polen Kampfflugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 zur Verfügung Stel. Dat is een onderdeel van minister van Defensie Jaroslav Nad op Facebook mit. Nad verwies auf een Treffen mit Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Mittwoch in Stockholm. Er werd gezegd: “Ich bestätige, dass Polen offiziell zugestimmt hat, dass wir the MiGs gemeinsam and the Ukraine liefern.” Een konkreten Zeitplan nennt Nad nicht. Zuvor hatte bereits Polens Präsident Andrej Duda die grundsätzliche Bereitschaft seines Landes erklärt.

+++ 21:53 Merz: Müssen Freiheit, Frieden und Toleranz schützen +++

CDU-chef Friedrich Merz ontdekte dat hij een leider was van de democratie en de vrijheid van meningsuiting – insbesondere mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands tegen de Oekraïne. Natürlich müsse man in der Politik um Themen rings, streiten und disputieren. “Aber last uns bitte auch nie aus dem Blick verlieren, dass es dabei auch – und vor allem – darum geht, Frieden, Freiheit, Offenheit, Liberalität, Toleranz in unserem Land and in ganz Europa for all diesen Anfechtungen zu schützen, denen wir heute ausgesetzt sind”, zei Merz bij een regionale conferentie voor parteimitglider en interesse in Pforzheim. “Wann denn, wenn nicht jetzt? Und were denn, wenn nicht wir?”, bromt Merz.

+++ 20:58 Scholz sieht bei Poetin derzeit keine Bereitschaft zu traden +++

Bundeskanzler Olaf Scholz heeft een medionbericht ontvangen dat niet is verzonden naar een einde van de Kriegs in der Oekraïne. Er zijn “im Augenblickleider keine Bereitschaft” zu Verhandlungen auf Seiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin”, citeren die Partner-Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft den Kanzler. welche Bedingungen sie für einen Frieden zu akzeptieren bereit is”.

+++ 20:27 Hohe Opferzahlen bei Einsätzen: Sanitäter retten Verletzte aus Bachmut unter Dauerfeuer +++

Russische truppen raken steeds meer Bachmut voor en kesseln die umkämpfte Stadt ein. Voor de sanitaire voorzieningen zijn de Rettungsmissions zur tödlichen Falle, de Evakuierungsrouten onder Russische Dauerbeschuss-stehen. Die Verluste onder de Rettungskräften sind hoch.

