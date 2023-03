Martin Griffiths, de leider van de UN-Hilfsorganisation, sprak over de Weltsicherheitsrat, de Vereinten Nationen würden alles tun, en stelden vast dat het Zwitserse Rusland en de Oekraïense Schlossene Getreideabkommen met elkaar verbonden waren. Dies sei für die weltweite Ernährungssicherheit von entscheidder Bedeutung. Op 22. Juli 2022 onder de controle van het Verenigd Koninkrijk, toen de export naar Oekraïne uit de Häfen am Schwarzen Meer uitkwam, ging het om een ​​heutigen Samstag aus. Beide Kriegsparteien hatten sich zwar am Dienstag grundsätzlich auf eine Ausweitung der Vereinbarung begrijpt. Allerdings sprak Rusland van 60 Tagen, de Oekraïne van 120 Tagen.

+++ 03:28 DOSB weiter für Ausschluss von Russland und Belarus at Olympian Spielen +++

Der Deutsche Olympic Sportbund sprak over een wedstrijd van Rusland en Wit-Rusland over de Weltbühne des Sports aus. Dat heeft betrekking op het Präsidium van de DOSB nach einer Sitzung in Hannover met, of het nu Austausch is met de Konferenz der Landessportbünde gab. “Russland en Wit-Rusland hebben weinig Occasheit-komkomen, die Teilnahme en Erfolge ihrer Athletinnen en Athleten bij internationale wettkämpfen zijn kriegspropagandistisch Zwecken zu missbrauchen”, ließ der Verband verlauten. Het Präsidium heeft ervoor gezorgd dat de sporters en sporters intens zijn met de meest populaire sporters van de Russische en Wit-Russische sporters en sporters voor internationale wettkämpfe in andere landen. Ze zijn man met Mitgliedsorganisationen, Athletenvertretern, Wirtschaftspartnern en Experts aus der Politik und der Wissenschaft ausgetauscht. Een van de rechten van het praesidium in de beste positie van de wereld, erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert: “Wir sind weiterhin für den Ausschluss. Wir zijn non diese Erkenntnisse, insbesondere auch das Rechtsgutachten, bei dem die Mehrdimensionalität von menschenrechtlichen zum International, demucken kommt Olympisch Komitee für seine Konsultationen zur Verfügung Stel.”

+++ 02:06 IWF voert regels uit voor kredietprogramma’s voor Oekraïne +++

Der Internationale Währungsfonds ändert seine Regeln, um es dem IWF zu ermöglichen, Kreditprogramma für Länder zu genehmigen, die mit “außergewöhnlich hoher Unsicherheit” konfrontiert sind. De regels van de financiële politiek van de IWF würden für Länder gelten, die “exogenen Schocks ausgesetzt sind, die außerhalb der Controlle der Behörden des Landes und der Reichweite ihrer Wirtschaftspolitik liegen”, erklärt de IWF in een van de Mitteilung. Der Schritt is op weg naar een nieuw kredietprogramma voor Oekraïne. Das Land bemüht sich um ein IWF-Financierungspaket in Höhe von rund 15 Billiarden Dollar. Die regels van het internationale Währungsfonds, die voor de Bewältigung von Wirtschaftskrisen in een enkele Ländern gedachte sind, erlaubten bisher kleine kredietwaardigheid voor Länder, die massieve Unsicherheiten door größere Kriege of wiederholten Naturkatastrophen infolge des Klimawandels ausgesetzt sind.

+++ 01:34 Biden nennt Putin-Haftbefehl des International Strafgerichtshofs “rechtfertigt” +++

US-Präsident Joe Biden bezeichnet den Erlass eines Haftbefehls tegen Russlands Präsidenten Wladimir Poetin durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als “rechtvaardig”. Der Schritt stuurde “ein sehr starkes Signal”, vertelde Biden aan journalisten in Washington. Der IStGH hatte am Freitag veründet,wegen der Verschleppung Oekraïense Kinder nach Rusland im Oekraïne-Krieg Haftbefehl tegen Poetin en dessen Kinderrechtsbeauftragte Maria Alexejewna Lwowa-Belowa erlassen zu haben. Nogmaals, noch de VS, noch Rusland erkennen iets dat legitiem is voor de IStGH an.

+++ 00:22 NATO-Generalsekretär zuversichtlich: Schweden wird kale aufgenommen +++

NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg zegt sich zuversichtlich, dass die Türkei und Ungarn dem Beitritt Schwedens zum Bündnis zatimmen, nachdem sie grünes Licht für die Mitgliedschaft Finnlands gegeben haben. “Ich bin zuversichtlich, dass Schweden kaal aufgenommen wird und ich worde dafür hart arbeiten”, zegt Reuters.

+++ 23:31 USA nehmen Drohnen-Flüge über dem Schwarzen Meer wieder auf +++

De Verenigde Staten hebben een vlucht genomen met onbemande Drohnen die de Schwarzen meer omvatten. De onderdelen zijn gemitariseerd door de Amerikaanse Regierung mit. Een Drohne vom Typ RQ-4 Global Hawk habe am Freitag die Region abgeflogen. Een van de Mitarbeiter-sagte, es sei der eerste Drohnenflug seit dem Vorfall vom Dienstag, als een Russische Kampfjet bracht een US-Drohne streifte en zum Absturz.

+++ 22:19 Kreml: Alle NATO-Kampfjets in de Oekraïne werden zerstört +++

Auf die Entscheidung von Polen en der Slowakije, der Oekraïne Kampfjets des Types MiG-29 zu liefern, Rusland mit Drohungen reageert. Alle Kampfjets, die werden toegewezen aan NATO-Ländern, werden zerstört, zegt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. “Natuurlijk kan de Lieferung dieser Ausrüstung, den Ausgang der speziellen Militäroperation nicht beeinflussen, aber sie kann der Ukraine zelf kiezen en de Oekraïense Volk Zusätzliche Schwierigkeiten bereiten”, zei hij in de Russische Staatsfernsehen.

+++ 21:50 Slowaakse oppositie protesteert tegen Kampfjet-Lieferungen +++

Der Beschluss der Slowaakse Regierung, der Ukraine MiG-29-Kampfjets z übergeben, los van de Opposition des Landes Empörung aus. Sowohl sterft zowel sozialdemokratischen Oppositionparteien als de Rechtpopulisten die Rechtliche Schritte hebben. Mit der Lieferung von Kampfflugzeugen, die Slowaakse zelfverdediging in den Krieg, lautet die Sorge. Zuvor hatten bereits Umfragen ergeben, dass eine deutliche Mehrheit der Slowaakse Bevölkerung gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen ist.

+++ 21:18 EU-Länder wollen gemeinsam Garnets einkaufen +++

Meer EU-Länder wollen am Montag eine Vereinbarung über den gemeinsamen Kauf von Granaten unterzeichnen. Dat is duidelijk in een hogere EU-Mitarbeiter. Het is duidelijk, dat viel van de 27 EU-Länder die zo genannte Projektvereinbarung mittragen waren. Die Beschaffung von 155-mm-Artilleriegeschossen soll auch der Ukraine zu Gute kommen.

+++ 20:46 Selenskyj nennt Putin-Haftbefehl “historische Entscheidung” +++

“Dies ist eine Historische Entscheidung”, zei de Oekraïense Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Haftbefehl van de internationale Strafgerichtshofs tegen de Russische Präsidenten Wladimir Poetin. Nach seinen Angaben sind weit mehr as 16,000 Kinder verschleppt. “Es wäre unmöglich gewesen, one solche kriminelle Operation ohne die Zustimmung des Mannes an der Spitze des terroristische Staates durchzuführen”, zegt in seiner nächtlichen Video-Ansprache.

+++ 20:18 NATO-Beamter: Rusland verliest täglich bis zu 1500 soldaten +++

Rusland moet een derzeitigenoffensief zijn in de Oekraïne dat massaal wordt gelanceerd. Een NATO-Beamter heeft von bis zu 1500 Opfern pro Tag auf russischer Seite aus, rapporteert de britische “Guardian”. Demnach gibt es die meisten Verluste in der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Die Oekraïne erleidde hun wesentlich weniger Verluste. Der Beamte fügt hinzu, het is onduidelijk, wie lang der Kampf um Bachmut noch andauern werd.

+++ 19:45 VN: Putin nach Haftbefehl keine Persona non grata +++

Die Vereinten Nationen hebben een directe reactie gehad op de Haftbefehl van de internationale Strafgerichtshofs in Den Haag tegen de Russische president Wladimir Poetin. De Sprecher von VN-generaal António Guterres, Stephane Dujarric, sagt Leeglich, dass Putin für den UN-Chefwegen der Entscheidung keine Persona non grata sei: “Der Generalsekretär wird immer mit jedem sprechen, mit dem es nötig ist zu sprechen”. Dujarric concretes zudem, dass der Internationale Strafgerichtshof (ICC) en de Vereinten Nationen betrokken organisatie seien.

