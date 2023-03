Fechterinnen en Fechter uit Rusland en Wit-Rusland dürfen aan de kwalificatie voor Olympia 2024 teilnehmen. Außerdem dürfen auch Teams en Delegierte aus den both Ländern and den Wettbewerben auf dem Weg nach Paris dabei sein. Die scheiding tussen de Internationale Fechtverband (FIE) bij een online abcontenten außerordentlichen Kongress. Met 89 tot 46 stimulansen met een eigen enthaltung met der Antrag, Russisch en Wit-Russisch Fechterinnen en Fechtern die Teilnahme en Einzelwettbewerben “unter Einhaltung der Bedingungen der Neutralität und der individualellen Zulassung” die ermöglichen, angenommen.

+++ 00:10 Selenskyj lobt Noorwegen als “besonderen Verbündeten” +++

Nach een Treffen met de Noorse Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram lobt van de Oekraïense Präsident Wolodymyr Selenskyj das Land als Europese Verbündeten in Sachen Militärhilfe. Noorwegen zette een Beispiel in met een betalingsachterstand van de strijdkrachten van de miljarden dollars in de nächsten fünf Jahren, zei Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dank Noorwegen heeft Oekraïne ihre Luftverteidigung, Artillerie en andere Bereiche ausgebaut. Bei dem Treffen mit Gram sei auch the Möglichkeit einer Ausbildung für Piloten and westlichen Kampfjets worden besproken, dus Selenskyj.

+++ 23:28 USA und EU wollen Unterstützer Russlands ins Visier nehmen +++

De Europese Unie en de VS-wollen vertärkt tegen Unterstützer des russisch Angriffskriges vorgehen, nennen aber noch keine konkreten Maßnahmen. “Wir unternehmen gemeinsam new Schritte, um weitere Akteure in Drittländern auf der ganzen Welt ins Visier zu nehmen, um die Unterstützung des russischen Krieges aus jedem Winkel der Welt zu unterbinden, in hun festgestellt wird”, aldus US-Präsident Joe Biden en EU -Commissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach een Treffen im Weißen Haus an. Der Fokus liege darauf, die Umgehung von Sanktionen durch Russland zo voorkomen. Man arbeite im Gleichschritt, um russische Einnahmen einzuschränken en gleichzeitig die Energieversorgung in Schwellen- en Entwicklungsländern sicherzustellen. China wordt binnen de gemeinsamen Mitteilung nicht explizit erwähnt.

+++ 22:19 Oekraïne wirft orthodox Kirche aus Kiewer Kloster +++

Ukrainische Behörden weisen eine traditionell pro-russische Fraktion der Orthodoxe Kirche an, eine Klosteranlage in Kiev zu verlassen. Het Kultusministerium van de Oekraïens-Orthodoxe Kirche vor, de Nutzungsbedingungen van de knapp die de Höhlenklosters misachtten om haben, nennt aber keine Details. Die Regierung verdachten sterven Oekraïens-Orthodoxe Kirche, mit Russland zu kollaborieren. Die Glaubensgemeinschaft die dagegen erklärt, sie habe ihre Connectungen zu Russland kappt. Die meisten Oekraïense Gläubigen gehören der Orthodoxe Kirche der Oekraïne en, die sich klar tegen de Russische Invasoren gestellt hat.

+++ 21:59 Biden en von der Leyen bekräftigen Unterstützung für die Ukraine +++

De Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de EU-commissie Ursula von der Leyen bekritiseerden de Geschlossenheit bij de Unterstützung van Oekraïne. “Als Partner unterstützen wir sisterammen die Oekraïne, die für Freiheit und Unabhängigkeit kämpft”, zei Von der Leyen in Washington. “Wir lassen Russland für seinen grauenhaften Krieg zahlen.” Biden zei, de VS en de EU stünden op de pagina van “mutigen menschen in der Ukraine”, met Militärhilfen für Kiew en “historische Sanktionen” tegen Rusland.

+++ 21:42 Kanada verbietet Einfuhr von russische aluminium en staal +++

Canada verbietet die Einfuhr aller Russische aluminium- en staalprodukten, um Moskau die Möglichkeit zo nehmen, seinen Krieg tegen de Oekraïne zu finanzieren. “Die Oekraïne kan en moet Krieg gewonnen hebben. We hebben alles gezien in onze machtspositie, maar die Einnahmen, mit denen Poetin’s illegale en barbaarse invasie van Oekraïne die finanziert wird, abzuschneiden of zu belimiten”, zei de Kanadische Finse minister van Chrystia Freeland in een van de Clearance .

