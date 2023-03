Die Oekraïne ziet de Schwierigkeiten bei der Stromversorgung vorerst überwunden – valt nicht nieuw Russisch Angriffe das System schädigen. In de afgelopen 25 dagen hebben de meeste Strommangel mehr gegeben, en het lijkt erop dat Defizit abzusehen, sagt der Chef des Versorgers Ukrenerho, Wolodymyr Kudryzkyj, im ukrainischen Fernsehen. “Der hardste winter in unserer Geschichte ist vorbei”, erklärt er in Kiev. “Das Stromsystem is jetzt in der Lage, den vorhandenen Verbrauch zu decken, und das ist ein sehr gutes Zeichen für uns all.” Kudryzkyj führt de verbesserte Lage auf erfolgreiche Reparaturen am Stromnetz en de abgeschlossene Wartung der Oekraïense Kernkraftwerke zurück. Wegen des Frühjahrshochwassers liefern Wasserkraftwerke zudem mehr Strom. Hogere temperaturen bedeuten niedrigeren Verbrauch.

+++ 22:15 USA glauben sebst bei Fall Bachmuts nicht an größere Landgewinne durch Russland +++

Laut der Direktorin van de US-Geheimdienst Avril Haines is unwahrscheinlich, dass Russland in diesem Jahr weitere Gebiete erobern wird. Als een verklaring in de senaat zich voordoet, kan de militie zich niet in de laagste positie bevinden, als de hoogte van het kampniveau hoger is dan Bachmut in de buurt. Nach großen Rückschlägen en hohen Verlusten auf dem Schlachtfeld “ontkennen met nicht damit, dass sich das russische Militär in diesem Jahr ausreichend erholt, um größere Gebietsgewinne zu erzielen”, sagt sie bij einer Senatsanhörung. Dennoch Kaluliert van de Russische president Wladimir Poetin “höchstwahrscheinlich, dass die Zeit zu seinen Gunsten arbeitet”, dus Haines. Poetin was duidelijk dat de Verlängerung des Krieges mit tijdweiligen Kampfpausen “der beste weg is, om de strategische belangen van Rusland in de Oekraïne naar hun land, of wenn es Jahre dauert”, zei hij. “Wenn Rusland geen verplichte mobiliteit heeft en beträchtliche Munitionslieferungen van Dritten feststellt, wird es für das Land immer schwieriger, auch nur das derzeitige Level der Offensivoperations aufrechtzuerhalten”, zegt Haines.

+++ 21:57 De Amerikaanse geheime dienst meldt meer in China met Rusland +++

China zal na de erkenning van de Amerikaanse geheime diensten worden gecontroleerd door de internationale Kritik an der Invasion der Ukraine met Rusland. Damit wolle China versuchs, die USA herauszufordern, heißt es in onem Meld der Geheimdienste für one Senatsausschuss, der sich mit globale Gefahren für die USA beschäftigt. Allerdingen waren de öffentliche Unterstützung Russlands begrenzt signal.

+++ 21:42 Stoltenberg: NAVO-staten haben Oekraïne voorbereid met 150 miljard euro unterstützt +++

De NAVO-Mitgliedsstaaten der Oekraïne begonnen met de Russische invasie van 150 biljart euro en de kosten van de oorlog, en zeiden tegen de NAVO-generaal Jens Stoltenberg. Diese summe beinhaltet laut Stoltenberg 65 Milliarden Euro and militärischer Hilfe für Kiew. Im Vorfeld seines Treffens mit den Verteidigungsministern der Europäischen Union concreet Stoltenberg die Notternkeit, dass die Allianz die Munitionsproduktion erhöht. Er zijn verschillende manieren waarop de Verbonden sich des Treffens auf nieuwe Standards für Munitionsvorräte einigen wollen, um uw eigen bestände aufzufüllen en die Oekraïne zu unterstützen. “Die NATO-Bündnispartner is actief … met der Verteidigungsindustrie unterzeichnet, um die Produktion angesichts der langfristigen Nachfragesignale hochzufahren, and mehrere NATO-Bündnispartner haben auch gemeinsame Projekte of the Beschaffung verschiedener Munitionstypen, aber auch die Lagerung von Munition in Angriff” , heißt es in der Niederschrift der Erklärung Stoltenbergs.

+++ 21:20 Russian Behörden forbid 13-Jähriger nach Kritik am Krieg Kontakt zum Vater +++

In Rusland, een van de 13-jarigen van de regering van de Angaben van de Menschenrechtsgruppe zijn kritischer over het militaire offensief in de Oekraïne van de contacten met de belangrijkste vertegenwoordigers van de Hausarrest. Die in een “Rehabilitationszentrum” für Jugendliche unterbrachte Maria Moskaljewa dürfe “nicht mit ihrem Vater telefonieren”, erklärt de organisatie OVD-Info. Nach Angaben der Menschenrechtler hatten die russische Behörden die Familie erstmals nach een Vorfall im April 2022 ins Visier genommen: Wie de unabhängige Nachrichtenwebsite Medusa programmat, hatte das Mädchen aus der Region Tula südlich der Russian Hauptstadt Moskau damals im Kunstunterricht een pro-Oekraïense Zeichnung angefertigt en darauf “Nein zu Krieg” en “Ruhm der Ukraine” geschreven. Tegenover Alexej Moskaljew werd gevraagd om een ​​prijs van 32.000 roebel (ongeveer 400 euro) te betalen, er zijn commentaren in de online netwerken die het Russische offensief bekritiseren. Nun wird Moskaljew erneut vorgeworfen, in Beiträgen auf Online-Netzwerken dat “Armee in diskrediet brengt” zo haben. Anfang März werd daarheen gebracht nach Angaben der Staatlichen russischen Nachrichtenagentur Rua Nowosti unter Hausarrest gestellt und seine Tochter in das Jugendzentrum. Eine Online-Petition zur Unterstützung von Vater und Tochter hatte bis Mittwoch 65.000 Unterschrift erhalten.

+++ 20:55 Duda voorbereid, alle Poolse MiG-29-Kampfjets an Ukraine zu liefern +++

Polen is nach Worten von Präsident Andrzej Duda bereit, der Ukraine im Rahmen einer internationalen Koalition seine Kampfjets vom sowjetischen Typ MiG-29 zu überlassen. “Als het zo is, zullen deze vluchten lief zijn, en ik ben zeker, als de Oekraïne bereit wäre, sie sofort einzusetzen”, zegt Duda van US-Sender CNN. Voor de Zukunft sei es wichtig, mehr Oekraïense piloten auf US-Kampfflugzeugen F-16 auszubilden, dus Duda bei seinem Besuch in Abu Dhabi aan de Perzische Golf. Die diskussie over de militaire MiG-29-kas die werd vernietigd Jahr kurz nach der russische invasie in de Oekraïne auf. Nach Angaben polnischer Militärexperts hat das Land an der NATO-Ostgrenze noch etwa 30 Maschinen dieses Typs im Einsatz. Viele stammen aus alten DDR-Beständen.

+++ 20:21 EU will Ukraine mehr Munition liefern, weiß aber nicht, woher sie kommen soll +++

Im russisch Angriffskrieg staten die Europäische Union der Ukraine mehr Munition in Aussicht – woher diese kommen soll, ist aber unklar. “We were rasch Handeln, um den Bedarf der Ukraine an Munition zu decken”, uitgesproken door de Schweische Verteidigungsminister Pal Jonson nach einem Treffen der europäischen Verteidigungsminister mit dem ukrainischen Ressortchef Oleksij Resnikow in Stockholm. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell spricht black von einer “Grundsatzeinigung auf ein Verfahren”. Het kan niet een van de “overtreders Fragen” zijn, maar het is een. Het heeft ervoor gezorgd dat de Verteidigungsministertreffen een miljoen dollar heeft verdiend in vier milliarden euro’s, waardoor Oekraïne weer in de Russische Angriff kan komen. Borrell heeft ervoor gekozen om de EU-lidstaten van Oekraïne in één van de beste Schritt Munitions van de beste landen in de wereld van de milliarde euro’s te kopen. Die europees Bestände sind aber weitgehend Leer.

