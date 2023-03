+++ 00:30 Kuleba: Jeder Soldat im Schützengraben will mehr Frieden as Demonstranten am Brandenburger Tor +++

De Oekraïense Außenminister Dmytro Kuleba stopte de von Sahra Wagenknecht en Alice Schwarzer initiierte Berliner Demonstration für Friedensverhandlungen mit Russland für heuchlerisch. “Diese Leute müssen ehrlich sein. Anstatt unter dem Slogan “Stoppt den Krieg durch Waffenlieferungen” zu werben, sollten sie schreiben, was sie wirklich meinen: “Lasst die Russen Ukrainianr töten, foltern und vergewaltigen.” Denn wenn wir keine Waffen haben, um uns zu verteidigen, wird genau das pasieren”, sagt er der “Bild am Sonntag”. Weiter sagt Kuleba: Ich versichere Ihnen, dass jeder einzelne Ukrainianr, selbst der Soldat im Schützengraben, der den russischen Soldaten tötet, der ihn in diesem Moment angreift, mehr Frieden will as der friedfertigste Demonstrant am Brandenburger Tor.”

+++ 23:16 Oekraïne: Rusland verliest in Bachmut über 500 soldaten en einem Tag +++

Bei der Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut geleidt das russische Militär nach Angaben der Ukraine sehr hohe Verluste. In de afgelopen 24 dagen hebben 221 Russen een overeenkomst gesloten en 314 Russen hebben een overeenkomst bereikt, waarbij een groot deel van de Oekraïense militairen in het parlementaire kanaal werd aangesproken. Die Russische Truppen hätten in dem Zeitraum 16 Angriffe unternommen. Es sei zu 23 Zusammenstößen komkomen. Um Bachmut heeft Monaten hevig gekampt, die Zahl der Oekraïense Verluste nennt der Sprecher nicht.

+++ 22:10 Brand in Büro von russische Sender Spas in Moskou +++

Ein Feuer ist im Moskauer Büro des russischen TV-Senders Spas ausgebrochen. Der “Kyiv Independent” en mehrere Medien messages darüber unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS. Dem Portal “Nexta” heeft de inhoud van het merk overgenomen. Er zijn verschillende Verletzten gegeben. Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt. Nach dem Beginn der Russische invasie in der Oekraïne oorlogsmehrmals über ungewöhnliche Brände of Vorfälle in Russland worden gemeld. Ob hier een oplossing Verdacht besteht, is een bislang onverklaard.

+++ 21:35 Selenskyj: Rusland staat bekend als “Synonym für Terror” +++

De Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky heeft de nieuwe “Brutal Terrorangriffe” van Rusland tegen de stad en Gemeinden in de landstitel. Tag en nacht worden deze aanvallen, sagte Selenskyj in seiner am Samstag in Kiev verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. “Raketen und Artillerie, Drohnen en Mörser – der bösartige Staat nutzt een Vielfalt en Waffen mit dem einen Ziel, Leben zu zerstören und nichts Menschliches zurückzulassen”, zei Selenskyj. “Ruinen, Schutt, Einschlaglöcher am Boden sind das Selbstporträt Russlands, das es dort malt, wo Leben ohne Russland bestaat”, zei de Staatschef. Das Land stehe für das Böse. “Es ist zu einem Synonym für Terror Word and wird ein Beispiel sein für Niederlage and Gerechte Bestrafung für seinen Terror. Der Kreml kan de bestraffing nicht stoppen.”

+++ 20:48 Betogers oprichten in Praag tegen Regierung en auch tegen Militärhilfe für die Ukraine +++

Tausende Menschen haben in Prag tegen de Tschechische Regierung protestiert. Onder de titel “Tschechien tegen die Armut” demonstreerden ze mijn heutigen Samstag tegen de hoge inflatie en voorkwamen de Mitte-Rechts-Regierung van Ministerpresident Petr Fiala zum Rücktritt auf. De Teilnehmer heeft kritiek op de NAVO en heeft ervoor gezorgd dat de militaire macht van Oekraïne stopt. Die Protestaktion organiseert hatte die nieuwe außerparlamentarische PRO-Partei. “Wir haben uns heute here assembles, um gegen die Armut Stellung zu beziehen”, zei de Vorsitzender Jindrich Rajchl op de Prager Wenzelsplatz. Er is een Regierung, die sich “zuerst um die Interessen tschechischer Bürger kümmert”. Gegner von Fialas Regierung werfen ihr vor, sich mehr um die Ukraine als um das eigene Land zu kümmern.

+++ 20:16 Russische reservisten fordern von Putin Hilfe gegen eigene Kommandeure +++

In een nieuwe Videoappell hebben Russische reservisten in het Kriegsgebiet in Oost-Oekraïne Missstände in der Truppe beklagt und Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe gerufen. Als Oberkommandierender der Streitkräfte solles sich Putin darum kümmern, dass die Kommandeure ihre Arbeitmachten, sagte ein vermummter Sprecher in der am Samstag aufgenommenen and im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Videobotschaft. Insgesamt sind ein Dutzend Uniformierte auf dem Video zu sehen – ebenfalls ohne erkennbare Gesichter. De Sprecher der Gruppe beklagt fehlende Ausrüstung en mangelnde Führung durch die Befehlshaber. “Wirwisen, dass wir nicht that oneinzigen sind, die mit einer solitchen Bitte auftreten”, zei de man “im Gebiet Donezk”. Poetin is helemaal niet op het papier, sondern vor Ort um die Lage kümmern, eist er. Der Russische Sprecher-beklag, es fehle een Ausrüstung, darunter etwa en Nachtsichtgeräten, um die Gefechtsaufgaben zu erfüllen. Die Kommandeure würden een van de verdediging van de Präsidenten negeerde en unvorbereitete Einheiten in den Sturmtrupps einzusetzen, klaagde der Mann. Als u zich zorgen maakt, laten de soldaten weten dat u ze nodig heeft. “Die Führung unseres Regiments führt keinen Dialog mit uns, schüchtert uns ein and droht uns mit Inhaftierung, wenn wir uns den Kampfhandlungen verweigern und nicht an die eerste Frontlinie vorrücken.”

